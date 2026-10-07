Le Conseil mohawk de Kahnawake (MCK) a refusé la demande de discussion à huis clos de Terrapure qui envisagerait investir dans le développement de son usine à Sainte-Catherine.

Le MCK a rendu public une lettre du grand chef du conseil, Cory Diabo, qui répondait à Ryan Reid, président de Terrapure.

Au-delà d’un investissement quelconque, qui pourrait se traduire par une amélioration des installations actuelles ou à un agrandissement, la position du MCK est même de voir l’usine de recyclage de batterie cesser ses activités sur le site.

Un terrain, comme il le rappelle, qui se retrouve dans un territoire mohawk non cédé et à l’intérieur des limites du territoire visé par la revendication foncière de la Seigneurie Sault-Saint-Louis.

Dans sa lettre envoyée le 6 octobre, le grand chef rappelle que la communauté mohawk a ressenti des répercussions importantes au fil des ans.

«Notre école secondaire, notre centre culturel et musée, notre théâtre, ainsi que les propriétaires et les entreprises locales, sont directement touchés par des odeurs récurrentes, la pollution atmosphérique, des déversements et une incertitude persistante quant à la contamination, a-t-il rédigé. Les membres de notre communauté ne devraient pas avoir à restreindre leurs activités de plein air ni à s’inquiéter pour la sécurité de leurs terres et de leur alimentation simplement pour permettre à cette entreprise de continuer à réaliser des profits.»

Le MCK conclut en rappelant sa responsabilité de consulter sa population pour les dossiers qui touchent le territoire. Les rencontres à hui clos sur le sujet sont donc incompatibles avec ses orientations.

Les derniers travaux connus à l’usine Terrapure sont ceux qui concernent de nouvelles installations inaugurées en octobre 2023 afin de récupérer le plastique des batteries.

«La position des Mohawks de Kahnawake est que l’installation doit cesser ses activités sur ce site, se relocaliser loin de Kahnawake et remédier entièrement aux dommages environnementaux déjà causés, plutôt que de poursuivre des investissements ou une expansion.» Cory Diabo, grand chef du Conseil mohawk de Kahnawake Dossier en cours Rappelons que Terrapure et la Ville de Sainte-Catherine font l’objet d’une poursuite par Environnement Canada. Le ministère fédéral reproche aux deux parties d’avoir participé et/ou autorisé à des rejets de substances nocives dans la Voie maritime La communauté de Kahnawake s’est montrée fâchée, initialement, de ne pas avoir été invitée à une rencontre d’urgence. Depuis, Kahnawake, par son Bureau de protection de l’environnement, a révélé un échantillon d’air qui a démontré une concentration de plomb plus élevée que le seuil toléré. Des tests de sol, réalisés près de la Kahnawake Survival School, ont aussi affiché des niveaux élevés de plomb.