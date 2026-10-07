Le virage numérique entrepris chez Gravité Média il y a trois ans rayonne parmi les médias locaux du Québec. Gravité a remporté les trois prix dans la catégorie Transformation numérique aux Grands prix des hebdos, le 30 septembre.

La plateforme Ma vie ma région, qui porte désormais les noms de Gravité INFO et Gravité MAV, a remporté la première place. Depuis 2023, Gravité déploie une branche de contenu vidéo produite par l’équipe de rédaction sur Facebook, Instagram, Tik Tok et YouTube. Dans la dernière année, reportages journalistiques, découvertes et tendances art de vivre, concours, publications graphiques, résumés de l’actualité et plus encore ont fait leur chemin auprès de la communauté, de Varennes à Vaudreuil, générant plus de 30 millions de pages vues en 2025.

Le jury a souligné cette «excellente stratégie pour diffuser plusieurs aspects de l’information d’actualité sous formats de vidéo. Belle approche, dynamique et complète».

Le balado d’actualité Gravité INFO le balado s’est à nouveau démarqué cette année. Après une 3e place l’an dernier, le balado animé par Valérie Lessard et Audrey Leduc-Brodeur a obtenu la 2e place. Chaque semaine, les deux journalistes mettent en lumière des acteurs importants de l’actualité locale et s’intéressent aux nouvelles qui font jaser sur la Rive-Sud et dans l’ouest de la Montérégie.

Le jury estime qu’il s’agit d’une «belle approche pour traiter un sujet en profondeur, ce qui est difficile à faire dans le cadre d’un journal imprimé. Les vidéos offrent un complément informatif pertinent, avec une facture visuelle soignée, cohérente et constante d’une plateforme à l’autre».

L’équipe derrière la production du balado Gravité INFO le balado s’est mérité une deuxième place.(Photo : Gravité Média)

Reconnue pour son implication dans la communauté, Gravité Média a implanté une belle tradition depuis deux ans, soit celle de cuisiner une recette avant le temps des Fêtes et de remettre le fruit de ses efforts à une banque alimentaire en 2024, puis à une résidence pour aînés en 2025. Ce projet, intitulé la Recette de Noël Gravité, a obtenu la 3e place de la catégorie. Des comptes-rendus vidéo du magasinage en épicerie, de la confection des biscuits, puis de la distribution de ceux-ci à la résidence Quatre saisons à Châteauguay ont été diffusés sur la plateforme Gravité INFO et les sites web des médias de Gravité (Journal Saint-François, Le Soleil de Châteauguay, Le Reflet, Le Courrier du Sud et la Relève de Boucherville).

D’après le jury, il s’agit d’une «belle approche pour susciter l’intérêt de l’internaute à l’occasion d’un événement rassembleur du temps des Fêtes. La campagne met bien en valeur l’implication concrète du journal dans sa communauté, au-delà de son rôle strictement médiatique».

Les lutins de Gravité venus livrer les biscuits en compagnie de Linda Caron responsable des loisirs à la résidence et une collègue. (Photo : Le Soleil – Denis Germain)

Textes journalistiques

La récolte n’est pas terminée, puisqu’on sait d’ores et déjà que quatre articles signés par des journalistes de Gravité Média sont finalistes dans plusieurs catégories.

Ali Dostie est en nomination dans la catégorie Affaires municipales pour son texte Logement : vivre dans un camion… avant la rue ? paru dans le Courrier du Sud. Elle y parle de Serge Rouillard Rose, qui habitait en septembre 2025 dans un camion de location, garé dans le stationnement d’un parc de Longueuil. Malgré ses nombreuses démarches et recherches qui ratissent aussi large que jusqu’à Saint-Georges ou Drummondville, il ne parvient pas à se trouver de logement.

La chef régionale de contenu est aussi finaliste dans la catégorie Santé et bien-être pour son texte Santé mentale : quand la guérison a une date limite, paru dans le Courrier du Sud en février 2025. On y découvre l’histoire d’une Longueuilloise ayant perdu l’accès à des spécialistes en santé mentale.

Michel Hersir et Valérie Lessard sont tous deux en nomination dans la catégorie Éducation. Le premier est finaliste pour son texte Éducation à l’enfance : la formation en présence n’intéresse plus paru dans le Courrier du Sud en mai 2025. Il aborde une nouvelle réalité dans le milieu: de nombreux étudiants en éducation à l’enfance préfèrent aujourd’hui la formation à distance. La seconde est finaliste pour le texte Autobus vers le cégep de Valleyfield : le calvaire matinal, paru dans le Soleil de Châteauguay en septembre 2025. Elle y raconte les ratés du transport en commun qui doit desservir les étudiants du cégep de Valleyfield en provenance de Beauharnois.

Le dévoilement des lauréats aura lieu le 7 novembre à l’occasion du Gala de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec à Sherbrooke.