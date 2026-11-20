Certains employés refusent d’utiliser l’intelligence artificielle, par conviction, par crainte ou pour l’environnement. L’employeur peut-il l’exiger? Annie Boilard répond aux questions de Yanick Michaud, de Gravité INFO, sur la question RH de l’automne 2026.

Il n’y a pas si longtemps, la question était : « Ai-je le droit d’utiliser l’IA dans mon travail? » Aujourd’hui, c’est plutôt : « Peut-on m’obliger à l’utiliser? » Quel virage! Et je vous le dis, c’est vraiment LA question de l’automne 2026 dans les équipes.

Combien de travailleurs utilisent l’IA au travail?

Selon un sondage Léger, 68 % des travailleurs utilisent l’IA au travail. Sur le terrain, je vois encore plus.

Quand je donne des conférences sur l’avenir du travail, je demande souvent, pour le plaisir, qui a utilisé l’IA au travail dans la dernière semaine. Je dirais que 95 à 98 % des mains se lèvent.

Pourquoi l’écart? Parce que ce ne sont pas tous les emplois qui s’y prêtent. Ton garagiste qui pose tes pneus d’automne n’a pas besoin de l’IA. La personne qui t’apporte ton assiette au restaurant non plus. Mais parmi ceux qui peuvent l’utiliser, c’est une grande majorité.

Résultat : quand c’est aussi répandu, les employeurs commencent à intégrer l’IA dans les objectifs de travail. Et c’est là que ça se complique pour ceux qui ne veulent pas l’utiliser.

Pourquoi certains employés refusent-ils d’utiliser l’IA?

Les raisons sont nombreuses : conviction personnelle, crainte, préoccupations environnementales.

Et ça crée des tensions sur deux fronts. D’abord entre le gestionnaire et l’employé. Ensuite entre collègues.

D’un côté, il y a ceux qui disent : « Mon IA, c’est devenu un outil indispensable. » De l’autre, ceux qui répondent : « C’est une menace pour l’humanité, tu vas tous nous tuer avec ça! » Et chacun a beaucoup de conviction quand vient le temps de convaincre l’autre. C’est ça, la réalité de 2026.

Comment gérer un employé qui refuse d’utiliser l’IA?

Travaillez sur des objectifs, pas sur des moyens.

L’IA, c’est un moyen. L’objectif, c’est la cadence de travail ou la qualité du travail. Et attention : IA ne rime pas toujours avec rapidité. Des études montrent qu’on déplace parfois le travail dans la chaîne : on passe moins de temps à faire la tâche, mais plus de temps à valider ce que l’IA a produit. Des fois, le gain, c’est la qualité. Des fois, c’est le confort d’avoir une deuxième opinion.

Un exemple concret? Au Réseau Annie RH, on donne beaucoup de formation et on produit des centaines de présentations PowerPoint par année. Avant, quand une faute de français se glissait, on était indulgents : on sait bien que les animateurs finissent ça tard le soir. Cet automne, on est devenus intransigeants, parce qu’on s’attend à ce que les présentations passent dans l’IA. Ce n’est pas parfait, mais c’est un sacré bon coup de pouce.

Donc, si quelqu’un ne veut pas utiliser l’IA, soit. Mais il doit s’assurer qu’il n’y a pas de fautes. C’est ça, travailler avec des objectifs.

Pourquoi former les employés à l’intelligence artificielle?

Parce que derrière un « je ne veux pas faire » se cache souvent un « je ne sais pas faire ».

Former, ça aide les gens à embarquer. Ça permet aussi de les rassurer sur la sécurité des données. Établissez des processus clairs : ce qu’on met dans l’IA, ce qu’on n’y met pas. Puis expliquez la sécurité offerte.

La formation, ça sert aussi à défaire des craintes. Personne ne va créer une intelligence supérieure par accident en utilisant son petit ChatGPT. Ça prend des millions de dollars et des centres de données. On peut en discuter, mais remettre les choses en perspective, ça aide.

Quelles solutions offrir à un employé qui ne veut pas utiliser l’IA?

Intéressez-vous au pourquoi, puis faites preuve de créativité.

Comprendre la raison. Si l’enjeu est environnemental, sachez que certaines IA consomment moins d’énergie que d’autres. Il y a des solutions à explorer.

Si l’enjeu est environnemental, sachez que certaines IA consomment moins d’énergie que d’autres. Il y a des solutions à explorer. Réaménager les tâches. Si l’employé est d’accord, on peut lui confier des tâches qui ne demandent pas d’utiliser l’IA.

Si l’employé est d’accord, on peut lui confier des tâches qui ne demandent pas d’utiliser l’IA. Préparer l’avenir. Pour les prochaines embauches, ce sera plus simple : l’employeur pourra inclure l’IA dans la description de poste et les conditions d’emploi. Le vrai défi, c’est pour les employés déjà en poste.

Mon invitation aux entreprises : au lieu de vous buter à « l’employé ne veut pas », ayez des conversations. Tout ça s’est développé à une vitesse folle dans les dernières années. On apprend tous en même temps.

Peut-on congédier un employé qui refuse d’utiliser l’IA?

C’est la question à 5 000 $, et pour l’instant, il n’y a pas de jurisprudence sur le sujet.

Je vous partage mon humble opinion de professionnelle des ressources humaines. En général, les objectifs et les outils de travail relèvent de ce qu’on appelle le droit de gérance. C’est sous la gouverne de l’employeur.

Mais d’un autre côté, la Charte, les conventions collectives et les lois sur la protection des données peuvent venir faire contrepoids.

Je ne pense pas que quelqu’un va perdre sa job du jour au lendemain parce qu’il refuse d’utiliser l’IA. Rien n’est absolu, mais dans ce genre de situation, il y aurait au minimum une gradation des sanctions.

Il faut aussi comprendre ce que l’employé refuse exactement. L’IA est déjà intégrée dans plusieurs outils que l’entreprise utilise. Est-ce qu’il refuse ces outils-là? Ou refuse-t-il seulement d’utiliser l’IA lui-même? Il faut le déterminer avant de voir la suite.

Une chose est sûre : les tribunaux finiront par être saisis de ces questions. D’ici là, on se parle.

En résumé

L’IA est utilisée par une grande majorité des travailleurs dont l’emploi s’y prête.

Les refus viennent de convictions, de craintes ou de préoccupations environnementales, et créent des tensions dans les équipes.

Fixez des objectifs (qualité, cadence), pas des moyens.

Formez vos équipes : souvent, « je ne veux pas » veut dire « je ne sais pas ».

Pour les nouvelles embauches, intégrez l’IA dans la description de poste.

Le congédiement pour refus d’utiliser l’IA n’a pas encore été tranché par les tribunaux.