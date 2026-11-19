Du logement sur les grands stationnements : à qui l’aide de la CMM?

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) investira 2,5 M$ afin de soutenir des projets pilotes de densification. De cette somme, 500 000$ sont prévus pour un projet dans la couronne sud.

Un appel à projets, qui sera lancé en 2027, vise spécifiquement des stationnements de grande superficie et des espaces commerciaux avec un potentiel de densification.

Parmi les espaces qui pourraient recevoir l’aide financière, on retrouve des pôles commerciaux comme Plaza Delson ou autres espaces du genre autour de la route 132, des secteurs près l’hôpital et de l’intersection Industriel/route 132 à Châteauguay, ou des requalifications de secteurs comprenant des stationnements incitatifs d’exo ou de l’ARTM, notamment à Sainte-Julie et Châteauguay.

Ces lieux sont tous désignés comme des espaces stratégiques de redéveloppement (ESR) dans le plus récent Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMM.

Ils ont été ciblés dans cette démarche parce qu’ils ont une superficie importante de stationnement de surface et offre ainsi des lieux propices pour des projets immobiliers d’envergure.

Dans le grand Montréal, la CCM estime que les ESR représentent un potentiel d’environ 75 000 logements.

Accompagnement

Sur les 2,5 M$ prévus dans le cadre de cette initiative, 500 000$ sont prévus pour un projet dans chacun des secteurs de la CMM, soit les agglomérations de Montréal et de Longueuil, Laval, ainsi que les couronnes nord et sud.

Les projets retenus pourront bénéficier de l’accompagnement d’un bureau de projet réunissant les principaux partenaires concernés, comme la municipalité et les propriétaires fonciers. De plus, le montant permettra la réalisation d’études afin de résoudre les enjeux identifiés, de réduire les délais et d’accélérer le démarrage des travaux de redéveloppement.

Pour être admissibles, les projets doivent présenter un potentiel significatif de création de logements, une volonté manifeste des acteurs locaux de les réaliser et des obstacles précis pouvant être levés grâce à un accompagnement ciblé.

La sélection reposera sur certains critères, dont le niveau de maturité du projet et sa cohérence avec les orientations et les objectifs du PMAD.

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