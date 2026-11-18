Alain Therrien : de grandes ambitions pour la Rive-Sud, malgré des finances serrées

De retour à l’Assemblée nationale comme député de Sanguinet sous la bannière du Parti québécois, Alain Therrien souhaite faire avancer plusieurs dossiers importants pour la région. Mais entre la route 132, le pont Mercier, le transport collectif et ses nouvelles responsabilités au gouvernement, il reconnaît que les défis sont nombreux. De passage à Gravité Info – Le balado, il fait le point sur ses priorités et les finances publiques.

Après avoir représenté la circonscription de Sanguinet à Québec, puis siégé à Ottawa sous la bannière du Bloc québécois, Alain Therrien retrouve l’Assemblée nationale avec de nouvelles responsabilités.

Réélu le 5 octobre dernier, il raconte avoir retrouvé rapidement ses repères dans une circonscription où il affirme avoir frappé à quelque 4 500 portes durant la campagne électorale.

En plus d’être député de Sanguinet pour le Parti québécois, il occupe désormais les fonctions de ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, de ministre responsable de l’Action communautaire et de leader parlementaire adjoint du gouvernement.

Il doit ainsi porter plusieurs chapeaux : celui de député qui souhaite défendre les intérêts de sa région et celui de ministre chargé, entre autres, de veiller à la bonne gestion des dépenses de l’État.Route 132 : un dossier qu’il veut enfin faire avancer

La revitalisation de la route 132, notamment à Saint-Constant et Sainte-Catherine, demeure un enjeu majeur pour la région.

Alain Therrien rappelle que le Parti québécois avait déjà promis de réaliser ce projet lors de campagnes électorales précédentes. Cette fois, il explique avoir choisi de ne pas prendre le même engagement, compte tenu de l’état des finances publiques.

Il affirme néanmoins vouloir faire avancer le dossier en activant le bureau de projet créé sous le gouvernement précédent.

« Je veux vraiment travailler avec le bureau de projet de façon accélérée. »

Son objectif est de réunir les municipalités et les différents partenaires pour élaborer un projet réalisable et trouver les moyens de le financer, notamment avec la participation des gouvernements provincial et fédéral.

Pour le député, la revitalisation de la route 132 pourrait devenir un véritable moteur de développement économique pour sa circonscription.

Aucun budget ni échéancier précis n’a toutefois été confirmé pendant l’entrevue.

Pont Mercier : un plan B en cas de nouvelle fermeture

La récente fermeture d’urgence du pont Honoré-Mercier a également retenu l’attention des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard.

Questionné sur l’absence de solutions de rechange rapidement mises en place pour les automobilistes, Alain Therrien souhaite qu’un plan de contingence soit prêt à être déclenché immédiatement lors d’une prochaine fermeture importante.

« Je veux que le plan B s’exécute au temps T. »

Le député affirme avoir réuni des élus locaux, des représentants du ministère des Transports et d’exo dès son entrée en fonction pour discuter des solutions possibles.

Il dit travailler avec le ministre des Transports afin que des mesures puissent être appliquées sans délai lorsqu’un incident majeur survient.

Une annonce pourrait être faite prochainement, mais aucun plan officiel n’a encore été présenté.

Quant à la reconstruction du pont Mercier en direction de la Rive-Sud, Alain Therrien précise que le ministère des Transports évalue toujours la possibilité de reconstruire une partie de l’infrastructure.

Il assure vouloir suivre le dossier de près, sans toutefois s’engager sur un échéancier.

Un cégep plus développé et du transport collectif pour Roussillon

Alain Therrien a également de grandes ambitions pour l’enseignement supérieur dans sa circonscription.

Il souhaite bonifier considérablement l’offre de formation au campus collégial de Saint-Constant et poursuivre le développement d’un pôle d’enseignement supérieur, notamment avec l’UQAM.

« On a plein de projets, pour qu’on puisse construire le cerveau de notre région », affirme-t-il.

L’objectif est de permettre à davantage de jeunes de poursuivre leurs études près de chez eux.

Mais ce développement nécessiterait aussi une meilleure offre de transport collectif.

Depuis plusieurs années, les élus de la MRC de Roussillon réclament un lien est-ouest permettant notamment de relier plus efficacement Châteauguay, Mercier et Saint-Constant.

Alain Therrien reconnaît l’importance d’un tel projet, sans toutefois prendre d’engagement ferme quant à sa réalisation.

« Le rôle d’un député, c’est de forcer la main au gouvernement. »

Il explique vouloir rassembler les forces de la région pour présenter des projets suffisamment solides afin de convaincre les décideurs de les financer.

Action communautaire : moins de paperasse et plus d’argent?

Comme ministre responsable de l’Action communautaire, Alain Therrien souhaite également simplifier les démarches administratives des organismes.

Il reconnaît que le temps consacré à la reddition de comptes est du temps qui n’est pas consacré directement aux personnes ayant besoin de services.

« On veut alléger le travail des organismes communautaires. On veut alléger le travail des entreprises. On veut alléger le travail du gouvernement. »

Il affirme vouloir consulter le milieu et donner suite aux propositions déjà formulées pour réduire la lourdeur administrative.

Sur le plan financier, il soutient que les organismes peuvent s’attendre à une bonification du financement.

« Ils doivent s’attendre à ce qu’on ait plus de financement pour eux. »

Il rappelle notamment un engagement de 100 millions de dollars destiné aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire.

Le gouvernement évalue également la possibilité de privilégier davantage le financement à la mission plutôt que le financement par projet, une demande récurrente du milieu communautaire.

Le gardien du coffre-fort de l’État

En plus de ses responsabilités régionales, Alain Therrien doit maintenant veiller à la gestion des dépenses publiques comme président du Conseil du trésor.

Pour expliquer son rôle, il utilise une image bien concrète : celle du gardien du coffre-fort de l’État.

« L’image, c’est que je suis assis sur le coffre-fort. »

Alors que le ministre des Finances détermine les enveloppes budgétaires des ministères, le président du Conseil du trésor doit notamment s’assurer que les dépenses respectent les sommes autorisées.

Un rôle qui l’amènera inévitablement à refuser certaines demandes de ses collègues ministres.

« Je suis très généreux de ma personne, mais pas de l’argent de l’État. »

Et lorsqu’on lui demande s’il sera capable de dire non, Alain Therrien est catégorique : « Si je dis non, c’est non. »

Le « sanguin de Sanguinet » s’est-il assagi?

En terminant l’entrevue, les animatrices reviennent sur le tempérament d’Alain Therrien, autrefois surnommé le « sanguin de Sanguinet ».

Le député assure avoir changé avec les années, notamment depuis son passage comme leader parlementaire à Ottawa.

« Je me suis beaucoup amélioré. »

Mais il reconnaît qu’il lui reste encore du caractère, particulièrement lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts des citoyens qu’il représente.

« Je me suis amélioré, mais je peux mordre quand c’est le temps. »

Une personnalité affirmée qu’il devra désormais conjuguer avec ses responsabilités de président du Conseil du trésor et les nombreux dossiers qu’il souhaite faire avancer dans sa région.

Pour entendre l’entrevue complète avec Alain Therrien, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Gravité Info – Le balado. L’épisode est également disponible en version audio sur les plateformes de balados.

👉 Entrevue complète