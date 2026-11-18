La SQ fait le bilan de son opération : un résident de Saint-Constant arrêté

L’importante opération policière menée mardi matin par la Sûreté du Québec dans plusieurs municipalités a mené à l’arrestation de quatre suspects et la saisie de nombreux stupéfiants et outils de criminalité.

Cinq perquisitions de résidences et trois de véhicules ont eu lieu à Belcourt, Pincourt, Montréal, Saint-Constant et Sainte-Catherine, indique la SQ dans son bilan de l’opération. L’opération était reliée à une tentative de meurtre survenue à Val-d’Or en août 2026.

Maxime Cloutier, 29 ans, de Saint-Constant, Alexander Forget Bedrossian, 33 ans, de Montréal, Jonathan Picard Fletcher, 31 ans, également de Montréal ainsi que Catherine-Juliette Rideg, 24 ans, de LaSalle, ont été arrêtés et ont comparu sous divers chefs d’accusation en lien avec l’événement survenu le 2 août dernier à Val-d’Or, ainsi qu’avec les perquisitions effectuées mardi.

Les quatre individus ont été détenus pour la suite des procédures. D’autres arrestations pourraient avoir lieu au cours des prochains jours, ajoute la SQ.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi :

Des cellulaires.

Un demi-kilo de cocaïne;

Plus de 16 000 comprimés de méthamphétamine;

Plus de 20 grammes de crack;

Environ 1 500 comprimés d’ecstasy;

Plus de 450 comprimés de médicaments d’ordonnance;

Près de 50 grammes de crystal meth;

Des balances;

Des scelleuses;

Une machine à compter l’argent;

Un pistolet chargé;

Plus de 14 000$ en argent comptant;

En plus de la SQ, des membres du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de l’agglomération de Longueuil et du Service de police de Lac Simon ont participé à l’opération qui a mobilisé une soixantaine de policiers.

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.