Accusé du meutre non-prémédité de son ex-copine Josianne Faucher en avril 2024 à Candiac, David Tota a été reconnu coupable sur toute la ligne par le jury, le 17 novembre, au palais de justice de Longueuil.

David Tota avait reconnu dans son interrogatoire avoir assené 2 ou 3 coups de couteau à son ex-amoureuse, mais une pathologiste avait recensé de son côté 62 plaies sur la victime. L’homme de 40 ans espérait un verdict d’homicide involontaire alors qu’il plaidait qu’il «avait vu noir» et qu’il ne se souvenait de rien. Le jury n’a pas cru en sa version.

Condamné à la prison à vie, David Tota sera de retour en cour ultérieurement alors que le juge Pierre Labrie devra déterminer à quel moment il pourra faire une demande de libération conditionnelle, soit après avoir passé entre 10 et 25 ans derrière les barreaux.

Plus de détails à venir…

Le meurtre de Josianne Faucher a eu lieu dans un condo de la rue Toulouse à Candiac, en avril 2024. (Photo : archives)