Enseignant de mathématiques en 1re secondaire au Collège Notre-Dame-de-Lourdes (NDL) de Longueuil depuis de nombreuses années, David Pinard, résident de La Prairie, a reçu le Prix Engagement NDL (membre du personnel) en reconnaissance de son dévouement à la lutte contre l’itinérance sur la Rive-Sud, une cause qu’il défend depuis 2014.

Jusqu’à cette année, M. Pinard faisait partie du comité organisateur de la Nuit des sans-abri de Longueuil, un événement chapeauté par la Table d’itinérance Rive-Sud (TIRS). Au fil de son engagement, il a réussi à mobiliser des élèves, des parents et des collègues, mais aussi d’autres écoles et cégeps de la région autour de cette cause.

Il est également à l’origine du Projet Popote, lancé en 2015, qui invite les élèves de 1re secondaire à cuisiner et à vendre des desserts. Grâce à cette initiative, plus de 45 000 $ ont été remis à l’Abri de la Rive-Sud au fil des ans.

En entrevue, M. Pinard raconte que l’itinérance est devenue une cause particulièrement importante à ses yeux après qu’un de ses amis, aujourd’hui décédé, ait sombré dans cette réalité, malgré tout le potentiel qu’il avait pour réussir dans la vie.

Le Projet Popote permet aussi de joindre l’apprentissage des mathématiques à une activité concrète.

David Pinard en compagnie de quelques élèves lors de la Nuit des sans-abri en 2015. (Photo : gracieuseté)

«Je combine les mathématiques dans la conception de recettes. Avec les élèves, nous faisons une épicerie en ligne en comparant les prix, en calculant le coût de revient aux 100 grammes. On utilise des tableurs et d’autres outils informatiques, des compétences qui vont leur servir plus tard», explique l’enseignant.

Cette approche lui rappelle une autre époque, puisqu’il a enseigné l’économie familiale au secondaire jusqu’à la fin des années 1990. «Dans ces cours, les jeunes apprenaient à faire un budget, la couture, la cuisine. Aujourd’hui, on veut intégrer les notions d’économie et de consommation dans nos matières.»

Honoré de recevoir cette distinction, M. Pinard tient toutefois à partager le mérite avec ses élèves et la direction du Collège NDL, dont il souligne le soutien. «Ma plus grande joie, c’est de voir d’anciens élèves continuer à s’impliquer une fois devenus adultes.»