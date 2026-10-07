Avis public

Appel d’offres public 2640-TP

La Ville de Candiac demande des soumissions pour l’entretien ménager du Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Les documents d’appel d’offres, tout document auquel ils renvoient de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais du SEAO (www.seao.ca ou au 1 866 669‐7326). L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Les soumissions devront être reçues avant 10 h, le 9 NOVEMBRE 2026, heure et date de l’ouverture publique des soumissions.

Les résultats de la présente demande de soumissions seront publiés dans le SEAO.

La Ville de Candiac ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Valérie Roy

Chef de division – Approvisionnement

Services des finances