Élue dans La Prairie : Sonia Ziadé a senti un vent favorable pour les libéraux

Pour la première fois depuis 2018, le Parti libéral du Québec a fait la reconquête de La Prairie. Sonia Ziadé, la nouvelle députée, a senti dans la dernière semaine que la campagne tournait à son avantage.

«Je le sentais que ça allait bien, a-t-elle dit, rejointe au domicile familial où elle a vécu la soirée avec ses proches. Sur le terrain, j’ai senti que les gens ne voulaient pas d’un référendum et aimaient nos propositions. Les électeurs ont vu le PLQ comme une belle option. Un parti qui rassemble. Comme le slogan le disait : »Rassembler, réparer, bâtir »»

La victoire est le fruit de nombreuses semaines de travail. La nouvelle élue assure avoir vraiment tout donné, elle qui a multiplié les rencontres une fois qu’elle avait quitté son emploi pour se dédier entièrement à la campagne. «Je viens de la Rive-Sud, a-t-elle rappelé. Le comté, je le connais bien. Je ramène La Prairie au Parti libéral.»

Elle succède à Christian Dubé qui, après avoir quitté la Coalition avenir Québec, a opté pour une retraite politique.

Son parti envoie 40 députés à Québec. Le PLQ aura ainsi une opposition forte au gouvernement péquiste. «On va jouer notre rôle, a dit celle qui n’aime pas l’expression chien de garde. On va s’assurer qu’il y ait une rigueur budgétaire.»

Dans les prochains jours, Mme Ziadé va attendre les directives du parti. Il y aura l’assermentation, puis la composition d’une équipe et l’ouverture d’un bureau de comté.

Elle va aussi se mettre à la tâche, alors que les électeurs lui ont déjà fait part d’enjeux personnels sur lesquels elle pourra travailler. Les dossiers locaux, mis de l’avant lors de ses rencontres avec les maires de la circonscription, seront aussi à l’agenda.

«Je veux aller chercher de l’argent pour les infrastructures, a-t-elle évoqué. Il y a aussi le transport collectif qui a été discuté.»

Une défaite crève-cœur pour le candidat péquiste

Face à une différence de 651 votes, le candidat du Parti québécois, Frédéric Côté, était tout de même très heureux de la campagne menée dans sa circonscription.

«Je suis très fier de ma campagne. On a été le parti qui a cogné aux plus de portes, on a été sur le terrain dès le jour 1 avec une équipe de bénévoles extraordinaires», a-t-il à un rassemblement tenu au restaurant La Piazzetta à Candiac.

Malgré cette défaite, il se réjouit de la victoire minoritaire de son chef Paul St-Pierre Plamondon, qui sera assermenté comme premier ministre du Québec dans les prochains jours.

Pour Frédéric Côté, l’objectif est atteint, car il a fait « tout ce qu’il pouvait ».

Selon lui, la chute de la Coalition avenir Québec (CAQ) lui a porté préjudice.

«C’est une analyse rapide, mais l’écrasement total de la Coalition avenir Québec a fait que les votes sont allés au Parti libéral», croit-il.

Pour la suite, il prendra le temps d’analyser les résultats, a-t-il fait savoir.

(Avec Saphia Weladji)

Quelques statistiques sur la circonscription

La Prairie compte 50 872 électeurs

37 148 bulletins de votes

13 558 bulletins de votes

14 locaux de vote

164 bureaux de votes

Sonia Ziadé Parti libéral du Québec / Quebec Liberal Party 31,01 % 11 370 651 Frédéric Côté Parti québécois 29,24 % 10 719 Pierre Guillot-Hurtubise Équipe Christine Fréchette – Coalition avenir Québec 16,60 % 6 087 Marie Pelletier Parti conservateur du Québec 13,61 % 4 989 Francine Van Winden Québec solidaire 8,84 % 3 242 Barbara Joannette Climat Québec – Équipe Martine Ouellet 0,54 % 198 Hélène Héroux Parti marxiste-léniniste du Québec 0,16 % 57