Féminicide à Candiac : le procès de David Tota s’ouvre le 13 octobre

Le procès de David Tota, 40 ans, accusé du meurtre au deuxième degré de son ex-conjointe Josianne Faucher, doit s’ouvrir au palais de justice de Longueuil le 13 octobre.

La cour supérieure a réservé un mois, soit jusqu’au 13 novembre, pour entendre l’ensemble de la preuve et des plaidoiries au sujet de ce crime allégué survenu le 10 avril 2024 à Candiac.

En poursuite, Me Julie Sidara-Charron a laissé savoir qu’elle pourrait faire entendre plus d’une dizaine de témoins.

La défense de l’accusé est assurée par Me Catherine Daniel-Houle.

Les procédures sont toutefois précédées par la sélection du jury, qui doit avoir lieu le 9 octobre.

Rappel des faits

David Tota aurait entretenu une relation amoureuse avec Josianne Faucher, qui était âgée de 27 ans au moment de son décès.

La femme aurait rencontré un nouveau conjoint, une réalité qui n’aurait pas été digérée par l’accusé selon les informations qui ont circulé.

Le 10 avril 2024, Mme Faucher a été retrouvée sans vie dans son appartement de la rue Toulouse.

Acquitté deux fois

David Tota n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice.

En 2014, il a été accusé de possession de drogues, mais a été acquitté.

Deux ans plus tard, il a été accusé de voies de fait, de harcèlement criminel, de complot et d’agression armée. Il a obtenu une sentence d’acquittement pour tous ces chefs, mais a toutefois accepté de ne pas troubler l’ordre du public.