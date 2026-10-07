AVIS PUBLIC | MODIFICATION DU CALENDRIER

MODIFICATION DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU DE LA SÉANCE ORDINAIRE D’OCTOBRE

Je soussignée, Linda Phaneuf, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, que lors de sa séance ordinaire tenue le 17 septembre 2026, le Conseil d’administration de la Régie a modifié le calendrier de ses séances ordinaires par la résolution numéro 2026-09-83.

Ainsi, la séance ordinaire qui devait se tenir le 22 octobre 2026 à 10 h 30 est reportée au 29 octobre 2026 à 13 h. Exceptionnellement, cette séance se tiendra au 1000, boulevard des Érables, à Salaberry-de-Valleyfield.

Cette modification au calendrier des séances est effectuée en vertu des articles 145.1 et 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1).

Donné à Beauharnois, ce septième (7e) jour du mois d’octobre de l’an deux mille vingt-six (2026).

La Directrice générale et

Secrétaire-trésorière par intérim,

Linda Phaneuf, urb.