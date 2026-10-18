L’heure de pointe s’annonce moins problématique pour lundi matin sur le pont Mercier, alors que le ministère des Transports annonce que toutes les voies de circulation sont maintenant ouvertes.

Dans un communiqué publié dimanche soir le ministère indique que les travaux de réparation d’une fissure sur une poutre du pont Honoré-Mercier sont terminés, ce qui ouvre la voie à un retour à la normale sur le lien inter-rives.

«Les interventions réalisées au cours des dernières heures visaient à empêcher la fissure de progresser et à renforcir cette section du pont », explique le ministère, qui se dit satisfait du déroulement des opérations et remercie toutes les équipes ayant participé à leur réalisation, de même que les usagers de la route pour leur collaboration.

Incidemment, le péage sur l’autoroute 30, qui était suspendu en direction ouest en semaine, pendant la période de pointe matinale, est maintenant rétabli.