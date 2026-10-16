Appel d’offres: SP26TP05

Titre: Entretien horticulture – saison 2027 (ferme), 2028 (option) et 2029 (option)

La Ville de Sainte-Catherine demande des soumissions cachetées pour le projet cité en rubrique, au plus tard à 10H le 03 novembre 2026 et seront ouvertes publiquement le même jour, soit à 10H15, à l’Hôtel de Ville de Sainte-Catherine, 5465 boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1M1.

Description du projet:

La Ville de Sainte-Catherine demande des prix pour l’entretien horticulture pour les saisons estivales 2027 (ferme), 2028 (option) et 2029 (option). Ceci comprend la main-d’œuvre qualifiée, les équipements, l’outillages et fournitures nécessaires à l’exécution du mandat.

Durée du contrat en mois: 12

Renouvellement (année en option): 2

Mode d’adjudication: Appel d’offres public – Procédure ouverte

Accord(s) applicable(s): Accord de libre-échange canadien (ALEC) – Accord Québec-Ontario (ACCQO)

DOCUMENTS DE SOUMISSION:

Les soumissionnaires intéressés pourront se procurer les documents de soumission au courant du mois d’octobre 2026 sur le SÉAO www.seao.ca

Ne seront considérées que les soumissions des personnes, des entreprises et des sociétés en activité au moment du dépôt de la soumission, s’étant procuré le document d’appel d’offres sous leur nom auprès du SÉAO, ayant payé les droits, le cas échéant, et ayant rempli le formulaire de soumission joint au présent document d’appel d’offres.

Toute question concernant le présent projet doit être adressée exclusivement au service des approvisionnements par courriel à [email protected] Le courriel doit avoir pour objet le numéro et le titre de l’appel d’offres. La Ville se réserve le droit de ne pas répondre aux questions des soumissionnaires dans les 192 heures précédant l’échéance de dépôt des soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et se réserve le droit d’accepter celle jugée conforme et dans son intérêt, conformément à la Loi et aux documents d’appel d’offres.

Donné à Sainte-Catherine, le 8 octobre 2026

Joanna Hristodulakis – Chef de section – Approvisionnements

Services financiers et administratifs – section approvisionnements