L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et exo ajoutent une ligne d’autobus spéciale qui fait le lien entre Châteauguay et Delson pour donner une alternative aux citoyens dans le contexte de la fermeture d’urgence d’une voie au pont Mercier. La ligne 744 sera en vigueur du 16 au 19 octobre.

Elle propose cinq arrêts : l’école Louis-Philippe-Paré à Châteauguay, l’hôpital Anna-Laberge, le terminus Châteauguay, la gare Sainte-Catherine à Saint-Constant et le terminus Georges-Gagné à Delson. «Les usagers pourront donc correspondre en tout temps avec la ligne métropolitaine Taschereau (ligne 901) ainsi qu’avec la ligne de train Candiac les jours de semaine», précise l’ARTM dans un communiqué.

Treize départs sont prévus en direction de Delson entre 5h23 et 18h43 et quatorze départs en direction de Châteauguay entre 6h20 et 18h44.

«Les usagers peuvent consulter l’horaire dans l’avis clientèle disponible sur le site d’exo pour tous les détails, la ligne spéciale 744 n’étant pas visible sur l’application Chrono.»

«La mise en place de la ligne 744 vient ajouter une option de transport pour la clientèle du secteur. Nous poursuivons la collaboration avec l’ARTM et évaluerons également différents scénarios si la situation devait se prolonger au-delà des prochains jours», mentionne Marc Rousseau, directeur général d’exo.

Les élus de la MRC de Roussillon ont dénoncé depuis plusieurs jours l’absence de plan de transport collectif pour pallier la fermeture d’urgence de la voie de gauche en direction de Montréal au pont Mercier.

Ils ont finalement rencontré des représentants d’exo, de l’ARTM et du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour parler des enjeux que vivent les citoyens du secteur et trouver des solutions «à court terme et en cas d’autres épisodes du genre».

«Nous voulons de la prévisibilité, des mesures concrètes et de l’information de la part des responsables du transport et de la mobilité sur le territoire de la MRC de Roussillon. Depuis nombre d’années, nous savons que ce pont requiert des travaux importants. Notre leadership et notre concertation a entre autres permis l’annonce d’ajouts temporaires d’autobus dès vendredi et lundi prochain», a exprimé la mairesse de Mercier et préfète de la MRC de Roussillon.

Les travaux de réparation de la poutre fissurée sont prévus cette fin de semaine au pont Mercier. Si tout va bien, l’ensemble des voies seront rouvertes à la circulation lundi.