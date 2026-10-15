Fissure au pont Mercier: des travaux de réparation cette fin de semaine

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé jeudi que les interventions nécessaires pour réparer la poutre fissurée sous la structure du pont Mercier en direction de Montréal seront réalisées du 17 au 19 octobre. Par la suite, toutes les voies du pont seront réouvertes.

À compter de samedi 3h jusqu’à lundi 5h, une seule voie par direction sera accessible. D’ici là, la voie de gauche demeurera fermée à la circulation, en direction de Montréal.

Plusieurs ont exprimé des inquiétudes face à un rapport d’inspection complet du pont qui date de l’automne 2025 dans lequel le ministère fait état de corrosion importante sur plusieurs éléments du pont.

«Il est important de préciser que, bien que certains éléments du pont puissent présenter des marques d’usure ou de corrosion, leur apparence ne reflète pas nécessairement leur état structural, rétorque le Ministère. Les inspections et analyses effectuées par les experts du Ministère confirment que le pont demeure sécuritaire.»

Le MTMD ajoute qu’il n’hésiterait pas à fermer le pont «si la sécurité des usagers était compromise».

Fermeture d’urgence en 2011

Ça avait été le cas en juin 2011 lorsque les deux voies du pont Honoré-Mercier en direction de la Rive-Sud avaient été fermées d’urgence pendant plusieurs mois. Le Ministère avait constaté qu’une dizaine de plaques de gousset, qui servent à retenir entre elles plusieurs structures d’acier, étaient sérieusement endommagées.

Les élus municipaux des villes environnantes au pont Mercier ont dénoncé la gestion de cette fermeture d’urgence. La préfète de la MRC de Roussillon et mairesse de Mercier Lise Michaud déplore que la région soit «à nouveau prise en otage».

Projet de reconstruction

Le pont Mercier est arrivé à la fin de sa vie utile. Le gouvernement du Québec a annoncé en 2017 que la plus vieille partie du pont Mercier, qui a été construite en 1934, sera remplacée par une nouvelle section en direction de la Rive-Sud. À l’époque, il avait précisé que ce projet ne commencerait pas avant la fin de la construction du nouveau pont Champlain en 2019.

À ce jour, le projet de reconstruction est toujours au stade de planification. «Plusieurs études et inventaires sont nécessaires pour notamment bien comprendre le milieu dans lequel s’insérera la nouvelle structure», indique le Ministère sur son site web.

Le pont fait l’objet d’un programme de maintien en continu. «Des inspections sont faites sur une base régulière et la planification des travaux est effectuée en fonction des déficiences observées», précise le MTMD.

Toujours selon le site web du Ministère, les travaux entamés en 2026 sont :la réparation et réfection de certaines sections de la dalle de béton des voies de circulation; le renforcement et remplacement de pièces d’aciers; des interventions de peinture sur le pont aval (vers Montréal).

Il faut rappeler que la particularité du pont Mercier et qu’une partie du pont est gérée par le fédéral, l’autre partie par le provincial. Les Mohawks de Kahnawake sont également consultés dans le cadre du projet de reconstruction puisque les infrastructures sont en partie en territoire autochtone.