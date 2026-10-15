Rénovations de 3,5 M$ au Metro Plus de Candiac

Le Metro Plus Candiac a dévoilé son nouveau concept le 15 octobre, après un investissement de 3,5 M$.

«C’est avec un immense plaisir que nous accueillons notre clientèle dans un magasin modernisé qui nous permet d’offrir encore plus de choix, de services et de nouveautés à la communauté», a affirmé Frédéric Boulanger, propriétaire du Metro Plus Candiac.

Le supermarché propose une offre alimentaire dite bonifiée avec des bannières connues, de nouveaux services et des concepts renouvelés.

Aki Thaï, Aki Grill et Aki Boba ont été intégrés et l’espace SAQ a aussi été revu. Les consommateurs découvriront également l’ajout du concept Adonis, un comptoir Chocolats Favoris, un café Starbucks et une offre accrue de microbrasseries.

Les différents départements proposent aussi une offre améliorée et une sélection élargie de produits spécialisés.

Un bistro a aussi fait son apparition, tout comme le service «cliquez et ramassez», ainsi que des caisses libre-service.

Le Metro Plus de Candiac a été rénové au coût de 3,5 M$. (Photo : gracieuseté)