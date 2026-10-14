Martin Lelièvre, directeur général de la Ville de Saint-Philippe, quittera son poste à la fin de l’année, le 31 décembre, après 12 ans à occuper cet emploi.

Le motif de son départ n’a pas été indiqué lors de la séance publique du 13 octobre. Le maire Christian Marin s’est contenté de dire qu’il s’agissait d’une «fin d’emploi» et qu’une entente entre le directeur général et la Ville était survenue.

Questionné si une firme externe allait être mandatée pour l’accompagner dans le processus d’embauche de son futur directeur général, le maire a répondu : «On vient d’entériner une chose ce soir; la suite va venir à partir de demain.»

Vers une transition ordonnée

Les prochaines semaines lui permettront d’assurer la poursuite des dossiers en cours et de contribuer à une transition ordonnée, a laissé savoir la Ville par voie de communiqué.

Ainsi, les activités de la Ville et les services offerts aux citoyens se poursuivent normalement.

«Nous avons encore plusieurs dossiers importants à poursuivre au cours des prochains mois, a avancé M. Lelièvre. Je demeure engagé dans mes fonctions et auprès de l’équipe afin d’assurer la continuité des projets et une transition harmonieuse d’ici mon départ.»

Municipalité en évolution

Le départ de celui qui a été directeur général pendant une douzaine d’années permet de tracer un bilan de l’évolution de Saint-Philippe.

Une période qui a vu la Ville planifier ou réaliser plusieurs projets dits structurants pour préparer son développement à long terme.

La mise en place du programme de développement des infrastructures, la modernisation des infrastructures municipales, le développement de nouvelles stratégies de financement et la réalisation de projets majeurs ont été soulignés par Saint-Philippe.