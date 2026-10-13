Pont Mercier : une voie fermée en direction de Montréal pour une durée indéterminée

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé mardi soir la fermeture préventive de la voie de gauche au pont Honoré-Mercier en direction de Montréal et ce, pour une durée indéterminée.

Le Ministère indique que cette entrave est nécessaire «à la suite d’une inspection du pont».

Selon Louis-André Bertrand, porte-parole au MTMD, une fissure a été constatée mardi matin sur une poutre d’acier sur la structure du pont en direction de Montréal.

La décision de fermer la voie de gauche de manière préventive a été prise après l’inspection du pont mardi après-midi, précise-t-il.

«La fermeture d’une voie permet de réduire les charges sur la structure, le temps de procéder à des analyses supplémentaires. Ces analyses seront réalisées au courant de la nuit de mardi à mercredi», informe le porte-parole.

L’heure de pointe matinale risque d’être difficile mardi matin. «Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination», mentionne-t-on.

La population est invitée à suivre les mises à jour sur Québec 511 en lien avec cette fermeture.