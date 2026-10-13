Procès du présumé meurtrier de Josianne Faucher : l’état d’esprit de David Tota au cœur du procès

Le procès de David Tota, accusé du meurtre de Josianne Faucher, le 9 avril 2024 à Candiac s’est ouvert mardi au palais de justice de Longueuil. S’il a reconnu dans son interrogatoire avoir assené 2 ou 3 coups de couteau à son ex-amoureuse, une pathologiste a recensé de son côté 62 plaies sur la victime. Le jury aura comme principal enjeu l’état d’esprit qui habitait le présumé tueur, qui plaide non-coupable à une accusation de meurtre non prémédité.

La procureure de la Couronne, Me Julie Sidara-Charron, a soulevé plusieurs questions au jury lors de sa déclaration d’ouverture. «Est-ce que David Tota a agi par vengeance ? Est-ce la séparation ? Est-ce un geste désespéré? Est-ce la colère?» a-t-elle soumis comme question aux 12 membres qui auront à déclarer un verdict.

Il a été permis d’apprendre que David Tota et Josianne Faucher ont vécu une relation d’une durée de quatre ans, laquelle s’est terminée de façon tumultueuse en février 2024.

Néanmoins, ils ont continué la cohabitation dans un appartement de la rue Toulouse à Candiac, le temps de conclure le bail.

Le 8 avril, la veille du décès de la jeune femme, ils sont allés souper ensemble dans un restaurant. C’est la dernière fois que Josianne Faucher a été vue vivante.

Arrêté au Motel Colibri

Le 9 avril, David Tota a quitté son logement. Il a circulé dans le secteur à bord de son véhicule avant de le stationner. Il a ensuite conduit la voiture de Mme Faucher pour l’abandonner à côté de la sienne.

Il a ensuite pris son automobile pour la laisser dans le stationnement de l’aéroport Montréal-Trudeau. Un taxi l’a ensuite conduit au Motel Colibri sur la rue Saint-Jacques à Montréal.

C’est à cet endroit que les policiers lui ont passé les menottes après avoir fait la découverte du corps de Josianne Faucher. Son employeur, inquiet de ne pas la voir au travail, avait contacté les services d’urgence.

Au motel, Tota était calme, coopératif, poli et à l’écoute des consignes, a laissé savoir le sergent enquêteur de la Sûreté du Québec, Pierre-Luc Brisson.

Le jury avait entamé l’écoute de l’interrogatoire de 10 heures réalisé par le sergent-détective, mardi matin.

Un casse-tête à compléter

Me Sidara-Charron a laissé savoir que chaque élément de preuve représentait une pièce de casse-tête.

Elle entend présenter chacune de ses pièces pour aider le jury à prononcer un verdict de culpabilité dans une accusation de meurtre au second degré.

Outre la pathologiste, des enquêteurs et des membres de la famille seront entendus comme témoin.

Des messages textes, lesquels permettraient de démontrer la théorie de la Couronne, seront aussi présentés en preuve.

M. Tota, un employé de Postes Canada qui travaillait aussi au bingo, a pris énormément de notes mardi matin. Il est resté impassible, démontrant bien peu d’expression à l’écoute du procès.

La défense du suspect est assurée par Me Catherine Daniel Houle. L’honorable Pierre Labrie agit comme juge dans ce procès.