La vaccination contre la grippe et le COVID-19 débutera à compter du 20 octobre en Montérégie-Ouest, mais il est d’ores et déjà possible de prendre rendez-vous, a fait savoir Santé Québec Montérégie-Ouest.

De nombreuses plages horaires sont ouvertes sur le portail Clic Santé à compter du lundi 13 octobre.

La Santé publique rappelle que la vaccination contre la grippe et la COVID-19 est l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir les complications graves, les hospitalisations et les décès liés à ces infections. Se faire vacciner permet non seulement de se protéger, mais aussi de contribuer à la protection de ses proches et des personnes les plus vulnérables.

La vaccination est gratuite pour les personnes âgées de 65 ans et plus, enceintes, celles qui vivent avec le diabète ou une maladie chronique, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins.

Les plages horaires offertes sur le portail Clic Santé offrent des rendez-vous dans une installation située à proximité, soit dans un point de service local ou dans une pharmacie communautaire.

Virus respiratoire syncytial (VRS)

À noter aussi que les personnes âgées de 75 ans et plus ont accès gratuitement au vaccin contre le VRS, qui peut être administré en même temps que les vaccins contre la grippe et la COVID-19.

De plus, des rendez-vous sont également disponibles depuis le 21 septembre pour immuniser les bébés admissibles contre le VRS. À cet effet, depuis l’automne 2024, le Québec a déployé un programme visant à immuniser les bébés contre le VRS. Le médicament est offert à la naissance aux enfants admissibles. Il est également accessible sur rendez-vous afin que les enfants qui ne l’ont pas reçu à la naissance puissent en bénéficier.

Au cours des dernières années, le traitement préventif a démontré une efficacité de près de 90 % pour éviter les hospitalisations et les visites à l’urgence chez les enfants. On peut vérifier l’admissibilité de son enfant sur Québec.ca .