Mondes engloutis, mariage macabre, manoir hanté et train fantôme : comme l’Halloween tombe un samedi cette année, plusieurs villes de la région en profitent pour lancer les festivités dès la fin de semaine des 24 et 25 octobre, avant de les poursuivre les 30 et 31 octobre. Voici ce qui est prévu à Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson, Candiac, La Prairie et Saint-Philippe.

Saint-Constant : énigmes, train fantôme et maison hantée

À Saint-Constant, les activités d’Halloween se répartissent entre Exporail et le Pavillon jeunesse.

Samedi 24 octobre, 10 h à 15 h – Halloween de la Ville, à Exporail (110, rue Saint-Pierre). Les familles parcourent les sentiers extérieurs du musée et tentent de résoudre huit énigmes d’Halloween. Chaque bonne réponse les rapproche du trésor final : une zone créative. Gratuit.

Les familles parcourent les sentiers extérieurs du musée et tentent de résoudre huit énigmes d’Halloween. Chaque bonne réponse les rapproche du trésor final : une zone créative. Gratuit. Les 24 et 25 octobre, puis le 31 octobre – Train fantôme d’Exporail. Dans le cadre de sa programmation « Fantômes ferroviaires », le musée propose deux expériences. Les 10 ans et plus montent à bord d’un train qui raconte la vie et la mort tragique d’un cheminot du début du 20e siècle. Les plus jeunes ont droit à une balade avec bonbons et cueillette de mini-citrouilles, et peuvent bricoler leur masque d’Halloween dans un wagon aménagé pour eux. Un supplément s’applique au Train fantôme.

Dans le cadre de sa programmation « Fantômes ferroviaires », le musée propose deux expériences. Les 10 ans et plus montent à bord d’un train qui raconte la vie et la mort tragique d’un cheminot du début du 20e siècle. Les plus jeunes ont droit à une balade avec bonbons et cueillette de mini-citrouilles, et peuvent bricoler leur masque d’Halloween dans un wagon aménagé pour eux. Un supplément s’applique au Train fantôme. Samedi 31 octobre, 18 h à 21 h – Maison hantée du SPA2, au Pavillon jeunesse (164, boulevard Monchamp). Le soir de l’Halloween, le Service préados ados de la Ville présente sa maison hantée.

À noter en semaine : le jeudi 29 octobre, de 18 h 30 à 19 h 45, l’animatrice Mireille Beaulieu propose aux 6 à 10 ans un atelier d’Halloween. Les jeunes y peignent une toile inspirée de l’univers coloré et pointillé de Yayoi Kusama ou d’Angine de poitrine, pour créer une œuvre originale aux allures fantastiques et mystérieuses.

Détails : saint-constant.ca.

Sainte-Catherine : le Mois de la frayeur

Samedi 24 octobre, 15 h à 20 h – Party pirate. Les pirates débarquent au parc Optimiste (1, rue Gravel). Jeux gonflables, ateliers créatifs, animation et bonbons sont offerts tout l’après-midi. Le spectacle des pirates est présenté à 15 h 45 et à 18 h 30, et l’heure du conte à 16 h 30 et à 17 h 45. Un labyrinthe hanté est ouvert à tous de 15 h à 18 h, puis réservé aux 13 ans et plus de 18 h à 20 h. Entrée libre.

Les pirates débarquent au parc Optimiste (1, rue Gravel). Jeux gonflables, ateliers créatifs, animation et bonbons sont offerts tout l’après-midi. Le spectacle des pirates est présenté à 15 h 45 et à 18 h 30, et l’heure du conte à 16 h 30 et à 17 h 45. Un labyrinthe hanté est ouvert à tous de 15 h à 18 h, puis réservé aux 13 ans et plus de 18 h à 20 h. Entrée libre. Vendredi 30 octobre, 18 h à 22 h – Meurtre et mystère : Le Chant du Cygne. La soirée devait être parfaite, mais les lumières se sont éteintes et quelqu’un est mort. Au pavillon d’accueil du RécréoParc (5340, boulevard Marie-Victorin), les participants plongent dans l’ambiance d’un cabaret new-yorkais des années 1930. En quatre actes animés par des personnages colorés, ils doivent repérer les indices, démêler les mensonges et démasquer le meurtrier avant la grande révélation. Pour les 18 ans et plus. Coût : 60 $, souper et une consommation compris. Ouvert aussi aux non-résidents. Date limite d’inscription : 16 octobre, sur le site de la Ville.

La Ville a aussi publié une carte des maisons décorées pour l’Halloween, qui permet aux résidents d’aller admirer le travail de leurs voisins et de planifier leur tournée du 31 octobre. Détails : ville.sainte-catherine.qc.ca.

Delson : un mariage macabre à l’église

Samedi 24 octobre, 10 h – Peinture d’une maison hantée à la Tim Burton. Cet atelier créatif invite les participants à réaliser une maison hantée inspirée de l’univers fantaisiste de Tim Burton, grâce à une activité guidée de peinture et de techniques mixtes. Coût : 10 $ plus taxes.

Cet atelier créatif invite les participants à réaliser une maison hantée inspirée de l’univers fantaisiste de Tim Burton, grâce à une activité guidée de peinture et de techniques mixtes. Coût : 10 $ plus taxes. Samedi 31 octobre, 17 h à 20 h – Soirée d’Halloween. Delson invite petits et grands à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (1, 2e Avenue) pour un parcours à la fois féérique et terrifiant sur le thème du mariage macabre. Dans un lieu enchanté et lumineux, deux personnages célèbrent leurs noces, entourés d’invités loufoques et de créatures étranges. Bonbons pour tous.

Détails : ville.delson.qc.ca.

Candiac : le Manoir des âmes

Samedi 24 octobre, 10 h à 19 h – Le Manoir des âmes : la quête des âmes piégées. Depuis des centaines d’années, des âmes sont enfermées dans le manoir, et les visiteurs sont mis au défi de les libérer. La Ville promet des frissons pour petits et grands. À la Maison Hélène-Sentenne. Pour les résidents de Candiac seulement.

Depuis des centaines d’années, des âmes sont enfermées dans le manoir, et les visiteurs sont mis au défi de les libérer. La Ville promet des frissons pour petits et grands. À la Maison Hélène-Sentenne. Pour les résidents de Candiac seulement. Le soir de l’Halloween – Carte interactive. Les résidents qui distribuent des bonbons peuvent inscrire leur adresse sur la carte de la Ville, où chaque maison participante apparaît avec une citrouille. Les familles peuvent filtrer par quartier pour planifier leur tournée.

À noter en semaine : le jeudi 29 octobre, la Fabrique 59 présente une soirée cinéma spéciale Halloween, avec Ma belle-mère est une sorcière à 19 h (8 ans et plus) et Turbo Kid à 21 h 30 (16 ans et plus). Inscription requise.

Détails : candiac.ca.

La Prairie : l’Odyssée des mondes engloutis

La Grande fête de l’Halloween de La Prairie revient dans le Vieux-La Prairie, le 31 octobre. Le thème de cette année plonge les visiteurs dans « l’Odyssée des mondes engloutis ». L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Samedi 31 octobre, 15 h à 18 h – Petite frousse. Le coin des petits propose de l’animation avec la mascotte Baladin, un kiosque à photos, une distribution de bonbons et la visite libre des décors, sans effets spéciaux ni animation.

Le coin des petits propose de l’animation avec la mascotte Baladin, un kiosque à photos, une distribution de bonbons et la visite libre des décors, sans effets spéciaux ni animation. Samedi 31 octobre, 18 h à 21 h 30 – Grande frousse. Le site s’anime au complet : sentiers aménagés, zone réservée aux 13 ans et plus, distribution de bonbons et kiosque à photos.

À l’ArchéoMusée, l’activité familiale « Les pirates fantômes » se poursuit les 24, 25 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre. Les participants doivent retrouver les ingrédients d’une mystérieuse potion et tenter de découvrir le trésor perdu du capitaine Rufus Le Croche. Inscription requise.

Détails : laprairie.ca.

Saint-Philippe : la Passerelle de l’horreur

Samedi 24 octobre, 18 h 30 à 20 h 45 – La Passerelle de l’horreur. Des voix invitent les visiteurs à pénétrer dans la forêt… en ressortiront-ils indemnes? Le parcours, destiné à un public averti de 14 ans et plus, part de l’extrémité de la rue Rémillard et se termine à l’extrémité de la rue Paul-Chartrand. Dernier départ à 20 h 45. Une navette gratuite ramène les participants au point de départ. Le stationnement étant très limité, la Ville suggère la marche, le vélo ou le covoiturage.

Des voix invitent les visiteurs à pénétrer dans la forêt… en ressortiront-ils indemnes? Le parcours, destiné à un public averti de 14 ans et plus, part de l’extrémité de la rue Rémillard et se termine à l’extrémité de la rue Paul-Chartrand. Dernier départ à 20 h 45. Une navette gratuite ramène les participants au point de départ. Le stationnement étant très limité, la Ville suggère la marche, le vélo ou le covoiturage. Samedi 31 octobre, 17 h 30 à 20 h – Halloween dans ta rue. La rue Jasmine se transforme en lieu de fête pour les résidents et les familles, avec DJ, bonbons, animation et surprises.

Détails : ville.saintphilippe.quebec.