Une vingtaine d’organismes et entreprises sont finalistes au Gala Reconnaissance 2026 de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon qui aura lieu le 5 novembre à La Prairie. Elle avait reçu 95 inscriptions.
Le gala compte neuf catégories en plus de quatre catégories «distinction» qui comprennent notamment Coup de cœur du jury, Coup de cœur du public, Personnalité d’affaires de l’année et Hommage aux bâtisseurs.
Certaines entreprises se trouvent d’ailleurs en lice dans plusieurs catégories. C’est le cas du Domaine Labranche à Saint-Isidore et l’Hôtel Manoir D’Youville qui sont finalistes dans trois catégories. Projethuitres, Gosselin Courtiers d’assurances et MDA Environnement sont finalistes dans deux catégories.
Le public est invité à voter jusqu’au 30 octobre pour les catégories Personnalité d’affaires de l’année et Entreprise Coup de cœur du public.
Finalistes 2026
Croissance et résilience commerciale :
Domaine Labranche
ProjetHuitres
Solutions BoomPack
Employeur mobilisateur :
Gosselin Courtiers d’assurances
MDA Environnement
Meubles RD
Engagement local et social :
Gosselin Courtiers d’assurances
Hôtel Manoir D’Youville
La Pincée
Entreprise de service :
Idolem Roussillon
Restaurant Chez Julien
Transdev Canada
TuroDuo
Entreprise Industrielle :
MDA Environnement
Microbrasserie Kahnawake Brewing Company
Produits de Métal Promett
Entreprise responsable et durable :
CertainTeed Canada (Saint-Gobain Canada)
Domaine Labranche
Hôtel Manoir D’Youville
Expérience client et rayonnement :
Domaine Labranche
Héritage Saint-Bernard
ProjetHuitres
Ville de Châteauguay
Nouvelle entreprise et repreneuriat :
ÉVOSolution Conseil
Le Coin du Biscuit
Triba Intelligence Collective
OBNL et organisme d’économie sociale :
Chez nous solidaire
Hôtel Manoir D’Youville
La Maison sous les arbres
L’estrade