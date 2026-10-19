Gala Reconnaissance 2026 : une vingtaine de finalistes

Valérie Lessard Chef de contenu Le Soleil de Châteauguay

Une vingtaine d’organismes et entreprises sont finalistes au Gala Reconnaissance 2026 de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon qui aura lieu le 5 novembre à La Prairie. Elle avait reçu 95 inscriptions.

Le gala compte neuf catégories en plus de quatre catégories «distinction» qui comprennent notamment Coup de cœur du jury, Coup de cœur du public, Personnalité d’affaires de l’année et Hommage aux bâtisseurs.

Certaines entreprises se trouvent d’ailleurs en lice dans plusieurs catégories. C’est le cas du Domaine Labranche à Saint-Isidore et l’Hôtel Manoir D’Youville qui sont finalistes dans trois catégories. Projethuitres, Gosselin Courtiers d’assurances et MDA Environnement sont finalistes dans deux catégories.

Le public est invité à voter jusqu’au 30 octobre pour les catégories Personnalité d’affaires de l’année et Entreprise Coup de cœur du public.

Finalistes 2026

Croissance et résilience commerciale :

Domaine Labranche

ProjetHuitres

Solutions BoomPack

Employeur mobilisateur :

Gosselin Courtiers d’assurances

MDA Environnement

Meubles RD

Engagement local et social :

Gosselin Courtiers d’assurances

Hôtel Manoir D’Youville

La Pincée

Entreprise de service :

Idolem Roussillon

Restaurant Chez Julien

Transdev Canada

TuroDuo

Entreprise Industrielle :

MDA Environnement

Microbrasserie Kahnawake Brewing Company

Produits de Métal Promett

Entreprise responsable et durable :

CertainTeed Canada (Saint-Gobain Canada)

Domaine Labranche

Hôtel Manoir D’Youville

Expérience client et rayonnement :

Domaine Labranche

Héritage Saint-Bernard

ProjetHuitres

Ville de Châteauguay

Nouvelle entreprise et repreneuriat :

ÉVOSolution Conseil

Le Coin du Biscuit

Triba Intelligence Collective

OBNL et organisme d’économie sociale :

Chez nous solidaire

Hôtel Manoir D’Youville

La Maison sous les arbres

L’estrade