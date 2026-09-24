AVIS APPEL D’OFFRES

2026GE23-AOP

La Ville de Saint-Constant demande des soumissions pour Services professionnels-Études géotechniques et

Environnementales.

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires destinés à cette fin. Le document d’appel d’offres et les modifications à ce document pourront être obtenus par l’entremise du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à l’adresse www.seao.gouv.qc.ca ou en téléphonant au 418 646-0177, à compter du 24 septembre 2026.

Les soumissions scellées devront être reçues au plus tard à 11h00, le 27 octobre 2026 au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant (Québec) J5A 0W6 ou par voie électronique. Cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du SEAO et conformément à la procédure prescrite par celui-ci. L’ouverture publique des soumissions suivra.

La Ville de Saint-Constant ne s’engage à accepter ni la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final ni aucune des soumissions reçues ni à encourir aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Saint-Constant, le 24e jour du mois de septembre 2026

La Division des approvisionnements de la Ville de Saint-Constant