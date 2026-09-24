Tournée des PME de la CAQ : Olivier Primeau de passage à Candiac

La caravane de l’influenceur et entrepreneur Olivier Primeau, embauché par la Coalition avenir Québec (CAQ) pendant la campagne électorale, s’est arrêtée à Candiac mercredi. Il a visité l’entreprise Automocad, spécialisée en fabrication de machinerie automatisée pour l’industrie du béton.

« Tu sais que je jouais au hockey avec ton père! » a lancé Louis Hébert, président d’Automocad à l’arrivée d’Olivier Primeau. M. Hébert est natif de Sainte-Martine, tout comme la famille Primeau.

Depuis une douzaine de jours, Olivier Primeau parcourt la province et rencontre des entreprises avec la Coalition avenir Québec et ses candidats pour prendre le pouls des PME. À Candiac, il était accompagné de Pierre Guillot-Hurtubise, candidat caquiste dans la circonscription de La Prairie.

Olivier Primeau et le candidat de la CAQ Pierre Guillot-Hurtubise avant la visite d’Automocad. (Photo : Le Reflet – Valérie Lessard)

M. Hébert a fait visiter les lieux de son entreprise et expliqué l’historique de la compagnie. L’influenceur pose une multitude de questions tout au long de la visite. Évidemment, le sujet des tarifs arrive rapidement dans la conversation. M. Hébert et ses collègues ont expliqué qu’ils ne sont pas directement touchés par des tarifs américains. Cependant, l’incertitude économique créée par les tarifs refroidit les clients d’Automacad.

Automacad a été approchée par la Coalition avenir Québec pour recevoir la visite de la caravane. M. Hébert dit avoir trouvé l’exercice intéressant, mais il aurait aimé que cette démarche soit faite avant la campagne électorale. «On aimerait ça que le message et nos problèmes soient transmis au gouvernement», commente-t-il.

«Ça s’est vraiment compliqué au fil des cinq dernières années. On l’entend en ce moment, pas juste au Québec, mais ailleurs aussi qu’on essaie déréglementer pour qu’on soit plus agile», mentionne M. Hébert.

Il raconte être sollicité régulièrement par des états américains qui «déroulent le tapis rouge» dans l’espoir qu’Automocad s’installe en sol américain.

Un bilan de la tournée à venir

L’attachée de presse qui accompagne Olivier Primeau transmet des informations données par les entrepreneurs à l’équipe de Christine Fréchette. L’influenceur fera aussi un rapport de sa tournée. «Au début je ne voulais pas faire un rapport de fin de ma tournée. Par contre, je vois tellement d’affaires importantes dont je veux parler que je vais en faire un. Mais pas 500 pages. Quelque chose de concis», a-t-il expliqué.

Cette tournée a fait jaser depuis le début. Questionné à savoir s’il a l’impression de faire œuvre utile ou de faire une campagne marketing pour la CAQ, Olivier Primeau affirme qu’il fait aussi une campagne marketing pour la politique en général. «Il y a beaucoup beaucoup de monde qui s’intéresse à la politique depuis trois semaines. J’ai presque cinq millions de vues sur toutes mes publications que j’ai faites», exprime-t-il ajoutant être content si davantage de jeunes vont voter cette fois-ci.