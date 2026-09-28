La firme CIMA+ et Hydro-Québec ont été récompensées pour leurs travaux à la ligne souterraine 400 kV Hertel – New York lors des Grands Prix du génie-conseil québécois le 22 septembre.

Parmi les 15 prix remis lors de cette soirée, le projet qui prend racine à La Prairie a reçu celui dans la catégorie Énergie.

Le caractère innovant et la complexité du projet, tout comme les bénéfices socioéconomiques ainsi que la contribution au développement durable, font partie des critères analysés par le jury.

La ligne Hertel-New York est une ligne d’interconnexion à courant continu de 1250 MW qui relie les villes de La Prairie et New York.

Une portion de 57,7 km du tracé est souterraine avec une section sous-marine dans la rivière Richelieu et le lac Champlain.

La période de construction s’est déroulée sur environ trois ans.

Les points forts

Parmi les points innovatifs du projet, celui-ci repose sur une conception entièrement souterraine et sous-marine, une première en Amérique du Nord.

Il s’agit aussi d’une ligne qui dispose d’une envergure exceptionnelle pour laquelle il n’y avait pas de références comparables en Amérique du Nord. Une conception sur mesure et une exécution axée sur la qualité ont été les éléments clés, peut-on apprendre dans le document de candidature.

Acheminer l’hydroélectricité québécoise aux États-Unis permettra, pour eux, de remplacer une partie de sa production d’électricité fossile. On a évalué la réduction de gaz à effet de serre à environ 4 millions de tonnes de gaz carbonique par année, soit le retrait de 44% de voitures de la circulation. Une baisse de polluants atmosphériques locaux sera aussi observée par la diminution des émissions liées aux centrales thermiques.

D’un point de vue économique, le contrat entre Hydro-Québec et l’État de New York devrait générer des revenus estimés à 34 MM$ sur une période de 25 ans pour la Société d’État.