Les électeurs ont massivement voté par anticipation dans Sanguinet et La Prairie

Selon les données obtenues, les électeurs des circonscriptions de Sanguinet et La Prairie ont grandement profité des journées de vote par anticipation.

Le tendance observée est même supérieure au taux de participation à l’échelle du Québec qui a vu 23,59% des électeurs se prononcer les 27 et 28 septembre.

Sanguinet

René Patry, directeur du scrutin dans la circonscription de Sanguinet, a informé que 28,29 % des 45 463 électeurs avaient déjà fait connaître leur choix. Un pourcentage qui prend en considération les deux journées de vote par anticipation ainsi que les bureaux de vote dans les résidences pour personnes âgées.

Le taux de participation hâtif surpasse celui de 2022, qui avait atteint 24,95%

«La journée a très bien été, confirme M. Patry. La seule remarque est qu’il y a eu de l’attente à certains endroits.»

Il a laissé savoir qu’il disposerait de quatre fois plus de personnels le 5 octobre, jour du vote. Quinze sites seront ouverts entre 9h30 et 20h à Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Rémi.

Avant le déclenchement des élections, Christine Fréchette représentait les électeurs de Sanguinet. Six candidats rivalisent pour succéder à la première ministre qui a opté pour se présenter dans Trois-Rivières.

La Prairie

Un pourcentage de 29,76% des 50 763 électeurs inscrits ont déjà voté en date du 30 septembre. «Il y avait beaucoup d’achalandage, surtout à Candiac», a laissé savoir Thuy Hong Loan Luu, la directrice du scrutin.

Lors des dernières élections provinciales, en 2022, le taux de participation par anticipation enregistré avait atteint 29,63%.

Sept candidats s’affrontent afin de prendre le poste de député laissé vacant par Christian Dubé qui a décidé de se retirer au terme du dernier mandat.

La Prairie couvre les villes de La Prairie, Candiac, Delson et Saint-Philippe.