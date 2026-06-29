Revirement de situation dans la course électorale dans la circonscription de Sanguinet. La première ministre du Québec et députée, Christine Fréchette, annoncera jeudi qu’elle fera plutôt campagne cet automne dans la circonscription de Trois-Rivières, selon TVA et Radio-Canada.

Pourtant, le 8 mai dernier, Mme Fréchette avait affirmé au Reflet qu’elle se présenterait dans la circonscription de Sanguinet, qui regroupe Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Rémi, pour un deuxième mandat avec la Coalition avenir Québec. «Sans hésiter, elle a confirmé qu’elle sera candidate à nouveau dans Sanguinet, lorsque questionnée sur le sujet», écrivait la journaliste Valérie Lessard, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à Mercier.

Le Reflet lui avait posé la question, alors que depuis qu’elle s’était lancée dans la course à la chefferie de la CAQ, Mme Fréchette s’était rendue à plusieurs reprises à Trois-Rivières, sa ville natale, pour y faire des annonces.

Elle avait lancé sa campagne à la chefferie à cet endroit et y avait fait son premier bain de foule comme cheffe de la CAQ par la suite, ce qui pouvait laisser croire qu’elle opterait pour cette région au scrutin d’octobre.

D’après TVA et Radio-Canada, Mme Fréchette en fera l’annonce jeudi à la distillerie Mariana à Trois-Rivières.

Christine Fréchette aurait affronté l’ex-député du Parti québécois dans Sanguinet, Alain Therrien, qui effectue un retour en politique après sa défaite aux élections fédérales avec le Bloc québécois en 2025, la candidate libérale Pinou Thong et la candidate de Québec solidaire Virginie Bernier.

En 2022, Mme Fréchette avait remporté l’élection provinciale avec 48% des voix, devant la candidate péquiste. D’après le site de projections Québec125, Christine Fréchette aurait été «enclin» à remporter la circonscription de Sanguinet le 5 octobre, tandis que le Parti québécois serait favori dans Trois-Rivières.

Notons que le député de Trois-Rivières, Jean Boulet, a fait savoir qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat, laissant la circonscription vacante.

Plus de détails à venir.