Sports et spectacle pour la Fête nationale à Saint-Mathieu

Saint-Mathieu propose deux journées actives et hautes en couleur à l’occasion de la Fête nationale.

La municipalité donne rendez-vous au parc Pierre-Mondat le 23 juin en après-midi pour une pléiade d’activités. Les enfants pourront se faire maquiller ou recevoir un tatouage temporaire. Il y aura des jeux gonflables et une offre alimentaire sur place.

Une partie de hockey bottine sera disputée à 19h entre citoyens et élus municipaux, tout juste avant la prestation du groupe folk québécois originaire de la Rive-Sud, Les Obliks.

À 22h, le ciel brillera de mille feux avec un feu d’artifice.

Le 24 juin, Saint-Mathieu fêtera avec une course où de la poudre de couleur sera lancée vers les participants. Le départ se fera à 10h à partir de la gloriette du parc Pierre-Mondat. L’inscription est obligatoire via la plateforme Qidigo. Il est recommandé aux participants de se munir d’un chandail blanc, de lunettes protectrices et d’une bouteille d’eau.