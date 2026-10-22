La Régie intermunicipale de police Roussillon a procédé à l’arrestation d’un individu en lien avec l’incendie qui a ravagé le motel abandonné de Saint-Constant.

L’individu pourrait faire face à des accusations en lien avec un incendie criminel. La Régie s’est préservé de donner des commentaires sur cet individu puisqu’il ne fait pas face à la justice à ce moment.

Le corps policier, avec la présence d’agents, d’enquêteurs et de membres du service de l’identité judiciaire, avaient assisté la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries (RIAGS) afin de déterminer les causes et circonstances du brasier de la route 132.

Le motel était inhabité depuis plusieurs années si bien que l’alimentation électrique avait été coupée. «Cela rajoute que la partie accidentelle est peu probable», avait affirmé Patrice Greer, chef de division aux opérations à la RIAGS.