Marie-Josée Bétournay [email protected]

Deux incendies se sont déclarés dans autant de bâtiments vacants à Saint-Constant. Moins de 24 heures séparent les deux événements. Les policiers enquêtent.

Les flammes ont pris naissance d’abord à l’intérieur d’une résidence de la rue Saint-Georges le 20 octobre. L’appel au 911 a été logé à 21 h 43, a informé le 22 octobre Patrice Greer, chef de division aux opérations à la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries. Le 21 octobre, un peu après 19 h 35, les pompiers ont reçu un deuxième appel pour un sinistre dans le motel de la route 132.

(Photo: Le Reflet – Michaël Rivard)

Dans les deux cas, il s’agissait de bâtiments rachetés par un entrepreneur en vue de reconstruction, mentionne M. Greer en ajoutant que le motel était inhabité depuis de nombreuses années. Le chef de division aux opérations ne peut confirmer si les deux bâtisses étaient la propriété du même entrepreneur.

«Les deux bâtiments n’étaient pas alimentés en électricité. Cela rajoute que la partie accidentelle est peu probable», affirme Patrice Greer.

(Photo: Le Reflet – Michaël Rivard)

Les pompiers ont combattu les sinistres en mode défensif. «Les bâtiments vacants depuis plusieurs années sont souvent vandalisés. Il y a des ouvertures affectées par les intempéries. C’est mettre à risque la vie des pompiers», explique M. Greer.

Ils ont fait appel à des pelles mécaniques, après avoir un début d’extinction des flammes. Les sapeurs de l’Alliance ont reçu l’aide des services de sécurité incendie de Châteauguay et Saint-Jean-sur-Richelieu.

(Photo: Le Reflet – Michaël Rivard)

Les deux bâtiments sont des pertes totales. Comme les bâtiments étaient abandonnés, les incendies n’ont fait aucune victime, ni blessé.

Ces incendies ne sont pas sans rappeler celui de l’aréna abandonné Wilfrid-Lamarche en 2025.

Incendie dans une maison abandonnée de la rue Saint-Georges à Saint-Constant (Photo: Gracieuseté – Céline Meunier)