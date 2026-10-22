Héritage Saint-Bernard : l’éducation au cœur de la mission

Parce que l’amour de la nature s’acquiert dans la nature, Héritage Saint-Bernard organise chaque année une panoplie d’activités éducatives en environnement sur ses différents sites. L’objectif : créer le contact entre la personne et la nature.

Les trois grandes missions d’Héritage Saint-Bernard sont la conservation, la mise en valeur de milieux naturels et l’éducation à l’environnement. Et cette dernière s’avère souvent une porte d’entrée aux deux autres.

«On invite les gens chez nous, sur l’île, dans la nature, dans la forêt. On veut les amener à prendre le temps d’être en nature, d’observer. On les incite à toucher, expérimenter, regarder. Vraiment d’être curieux envers la nature. Qu’ils la comprennent, puis qu’ils développent un sentiment d’appartenance profonde», souligne Véronique Tchang, cheffe de service Éducation et écotourisme.

«Notre vision, c’est qu’on protège ce qu’on aime, puis qu’on aime ce qu’on connaît», ajoute-t-elle.

Jeunes et moins jeunes

La mission éducative touche toutes les tranches de visiteurs, dont bien sûr les plus jeunes.

Héritage Saint-Bernard accueille quelque 10 000 jeunes par année sur l’île Saint-Bernard ou au centre écologique Fernand-Seguin, le temps d’une sortie scolaire, d’un camp de jour ou d’une activité familiale.

Suivi écologique de la rivière Châteauguay @Héritage Saint-Bernard (Photo gracieuseté) Éducation environnementale @Héritage Saint-Bernard (Photo gracieuseté)

Les nombreuses activités incluent l’observation, la découverte de la faune et la flore, et des excursions guidées dans la nature, été comme hiver, dans la forêt ou même sur l’eau. Les jeunes peuvent aussi apprendre à utiliser des outils comme des microscopes et des jumelles.

Une activité offerte autant aux écoles et entreprises qu’au grand public est l’arrachage de plante envahissante. «On a par exemple la collaboration d’écoles secondaires qui viennent chez nous année après année pour refaire le même territoire. Et ça, c’est super parce que les élèves et les enseignants voient vraiment le fruit de leur effort», souligne Mme Tchang.

Ne pas oublier le plaisir

Au fil du temps, la mission en éducation a d’ailleurs bien évolué chez Héritage Saint-Bernard, qui réalise aujourd’hui plusieurs collaborations comme avec la Ville de Châteauguay et la MRC de Roussillon. L’organisme peut ainsi sortir de ses sentiers par exemple pour appuyer ses partenaires dans des activités de gestion de matières résiduelles.

Et que ce soit sur les sites d’Héritage Saint-Bernard ou à l’extérieur, la mission n’est pas seulement d’acquérir des connaissances, mais de s’amuser en nature, d’éprouver du plaisir.

«Ce que l’on souhaite, c’est partager notre amour, notre passion pour la nature. Et je pense que quelque part, quand les visiteurs nous quittent, ils repartent avec un peu de cet amour-là!» note Mme Tchang.