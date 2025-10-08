Abandonné à son triste sort depuis 2013, l’ancien aréna Wilfrid-Lamarche à Saint-Constant est disparu dans les flammes dans la nuit du 4 au 5 octobre. Avec lui part en fumée une partie de l’histoire sportive de Saint-Constant.

Questionné à la suite de sa victoire par acclamation il y a quelques jours, le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, affirmait qu’en cette période de densification et de crise du logement, il y avait de la place à Saint-Constant pour du logement abordable. À cet effet, il ajoutait avoir rencontré des promoteurs, notamment pour un projet en bordure de la route 132 près de l’aréna Wilfrid-Lamarche.

Le hasard aura voulu que cet incendie survienne quelques jours après.

Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. (Photo : Le Reflet – archives)

Fermée en 2013 à la suite de l’ouverture de l’aréna Isatis Sport, la Ville de Saint-Constant a longtemps étudié la possibilité de construire sur le site de l’ancien aréna un amphithéâtre de 3000 places, susceptible d’accueillir des spectacles et une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, devenue la Ligne de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ). Mais ce projet ne s’est jamais concrétisé.

En 2015, deux ans après la fermeture de l’endroit, le maire Boyer affirmait au Reflet : «On désire maintenir la vocation sportive des lieux. Le bâtiment pourrait être rénové, agrandi ou reconstruit.»

En 2017, la Ville dévoile qu’elle prévoit démolir l’aréna pour y construire un amphithéâtre avec glaces. La pandémie et l’explosion des coûts de construction ont freiné le dossier. En entrevue le 3 octobre, le maire Boyer disait être plus près que jamais de finaliser certains détails pour donner le coup d’envoi à ce projet.

Centre du Portage

C’est en 1976 que l’aréna intermunicipal Centre du Portage – son premier nom – ouvre ses portes. Le nom avait été proposé par une jeune fille à la suite d’un concours, en référence à la rivière du Portage située à Sainte-Catherine.

«Déni de l’évidence par nos dirigeants de l’époque, la réalité géographique est la suivante : la rivière Saint-Régis se situe à la limite du lot de l’aréna, rappelle Yves Bellefleur, président de la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery. De plus, le toponyme rivière du Portage, datant des débuts de la Nouvelle-France, est disparu des cartes et des panneaux du territoire de Ville Sainte-Catherine au profit de rivière Saint-Régis.»

Il est à noter que la rue du Portage doit son nom à la présence de l’aréna.

L’aréna Wilfrid-Lamarche était fermé depuis 2013. (Photo: Le Reflet – archives)

C’est en 2006 que la Ville de Saint-Constant, devenue la seule propriétaire, rebaptise les lieux Aréna Wilfrid-Lamarche en hommage au fondateur et organisateur de l’Association de hockey mineur de Saint-Constant de 1964 à 1981.

À la suite de la location des surfaces glacées par la Ville de Saint-Constant à l’aréna Isatis Sport, le nom de l’Aréna Wilfrid-Lamarche tombe en désuétude au bénéfice de l’appellation commune Aréna de Saint-Constant depuis 2013, année de sa fermeture. Décédé trois plus tôt, Wilfrid Lamarche, dont l’implication a été soulignée par le gouvernement du Canada en 1992, aura eu la chance de ne pas voir l’aréna qui portait son nom sombrer dans l’oubli avant de disparaître dans les flammes.