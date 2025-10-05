L’aréna désaffecté de Saint-Constant, situé sur la route 132 près de la rue du Portage, a été la proie des flammes au cours de la nuit du 5 octobre. Près de 12 heures plus tard, les pompiers travaillaient encore à maîtriser le brasier.

Selon les informations de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries, les pompiers ont reçu l’appel vers 2h34 au milieu de la nuit et quand les équipes sont arrivées, il y avait des flammes apparentes sur le tiers du bâtiment. De la fumée s’échappait de tous les endroits.

En tout, environ 80 pompiers ont été mobilisés et la Régie a été appuyée par les services de Longueuil, Chambly, Napierville, Saint-Rémi, Saint-Michel et Châteauguay.

L’Unité communautaire de mesures d’urgence, les ambulanciers, les enquêteurs incendie et Hydro-Québec ont également été sur place.

Des pelles mécaniques ont été nécessaires pour l’intervention. (Photo : Le Reflet)

L’opération a été complexifiée par le fait que le bâtiment était désaffecté.

«On ne pouvait pas travailler de l’intérieur, on a dû faire appel à des pelles mécaniques pour faire le travail», indique la Régie, expliquant pourquoi les pompiers étaient encore à l’œuvre en après-midi, le 5 octobre.

Le dossier sera transféré aux policiers, alors qu’il s’agissait d’un bâtiment abandonné, qui n’était pas censé être alimenté en électricité.

Le bâtiment est une perte totale.