Le prochain long week-end de l’Action de grâces amènera son lot de véhicules sur les routes, c’est pourquoi l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la SAAQ et le Service de police de l’agglomération de Longueuil, intensifiera ses interventions à l’égard des distractions et des comportements imprudents.

Les comportements imprudents ou inadéquats sont plus souvent en cause dans les collisions qui surviennent en milieu urbain (57%) ou scolaire (57%), de même qu’aux intersections (65%).

Les policiers seront aux aguets concernant le respect de la signalisation, incluant les panneaux d’arrêt, les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et céder le passage; les actions imprudentes, incluant les dépassements interdits, le fait de suivre de trop près; de même que les distractions au volant, incluant l’utilisation du cellulaire au volant.

De plus, une attention particulière sera portée aux véhicules lourds qui commettent des infractions. À cet effet, plusieurs opérations de contrôle seront tenues ce vendredi 10 octobre.

En plus des interventions sur le réseau routier qui se tiendront sur l’ensemble du territoire québécois, la SAAQ poursuit sa campagne Bien se conduire sur la route, c’est juste la base. Des capsules vidéo visant à rappeler aux jeunes conducteurs l’importance de respecter le Code de la sécurité routière et d’adopter des comportements prudents en tout temps seront diffusées sur TikTok jusqu’au 28 décembre.

De plus, la campagne La sécurité routière, j’embarque, mettant en vedette l’humoriste Katherine Levac, se poursuit avec des messages visant à inciter les automobilistes à adapter leur conduite dans les milieux de vie et à éviter les distractions.

Pour plus d’information, on peut consulter le fil X et la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ.