La meilleure équipe de la Ligue de développement provinciale féminine U17 provient du Roussillon. Une année remplie d’espoir et de défis pour la formation qui représente le Québec en ce moment au championnat canadien.

Le CS Roussillon U17 féminin a terminé la saison régulière en triple égalité au sommet avec les formations de Trois-Rivières et de Chaudière Ouest, grâce à 12 victoires et un verdict nul en 16 parties.

L’équipe de l’entraîneur-chef Hugo Renaudeau est ensuite ressortie grande gagnante du Final 4 pour se qualifier, pour la toute première fois de son histoire, au Championnat national U17 disputé à Kamloops en Colombie-Britannique du 9 au 13 octobre.

Un effort collectif

Depuis deux ans, la formation U17 féminine du Roussillon est en progression. Toutefois, le départ de certaines joueuses-clés a amené l’entraîneur-chef à une certaine reconstruction. Le noyau était jeune et motivé, mais l’équipe a su relever le défi.

L’entraîneur-chef a noté le désir de gagner, l’écoute et le travail à l’entraînement pour expliquer les résultats sur le terrain.

Une qualification qualifiée d’historique par le CS Roussillon qui souligne le travail accompli, la qualité du développement, la détermination des joueuses et l’engagement du personnel.

Horaire chargée

Le CS Roussillon entreprend son tournoi le 9 octobre contre les représentantes de Coquitlam Metro-Ford SC. Le lendemain, elles croiseront le fer contre l’inter Halifax SC.

Une place parmi les deux premières positions du groupe permettra d’accéder à la phase finale qui s’amorce samedi.