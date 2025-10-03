Les élections se suivent et se ressemblent depuis 2021 pour le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer. Comme il y a 4 ans, il a été le seul à déposer sa candidature à la mairie, tant et si bien qu’il a officiellement été élu par acclamation le 3 octobre.

Il s’agit d’un 4e mandat pour celui est devenu maire il y a 12 ans. S’habitue-t-on à la victoire sans opposition?

«Non, Je ne m’y attendais pas et ça me touche autant qu’en 2021. Cela témoigne de la confiance des gens envers notre travail et reflète ce que j’entends de la part des citoyens, que je remercie d’ailleurs», a-t-il affirmé au Reflet.

Néanmoins, le maire et son équipe partent faire campagne, puisque quatre de leurs candidats aux postes de conseillers ont des adversaires.

Les conseillers David Lemelin et André Camirand ne se représentent pas dans les districts 1 de l’Église et 2 des Grandes terres, l’équipe Jean-Claude Boyer y présente donc les candidats Abdoul Amar et Robert Dupuis. M. Dupuis s’était porté candidat en 2013 avec M. Boyer lorsque celui-ci a fait le saut à la mairie, mais n’avait pas remporté le siège. Ils affrontent respectivement les candidats indépendants Sylvain Brossard et Jean-François Rolland.

Les résidents des districts 7 de la Base de plein air et du district 8 du Portage devront aussi se rendre aux urnes. Les conseillers sortants de l’équipe du maire Mario Perron et Natalie Zuluaga Puyana feront campagne face aux candidats indépendants Paula Andrea Marin Valencia et Marc Hébert.

Les conseillers Gilles Lapierre, dans le district 3 de la Mairie, Chantale Boudrias, dans le district 4 des Vieux chênes, Sylvain Cazes, dans le district 5 des Bouleaux, et Johanne Di Cesare, dans le district 6 de la Biodiversité, ont tous été réélus sans opposition vendredi.

Plus près que jamais

Complexe de baseball, amphithéâtre, pavillon des aînés, complexe aquatique extérieur, etc. : les projets ne manquent pas à Saint-Constant qui poursuivra sur sa lancée des dernières années. Pour plusieurs raisons, ils sont tous autant prioritaires les uns que les autres, souligne M. Boyer.

«Ce sont tous des projets en cours qu’on veut finaliser. Nous sommes plus près que jamais d’y arriver. Il y a plein de circonstances qui ont fait en sorte que ç’a été retardé, nous avons des collaborateurs externes aussi dans ces projets qui avaient levé le pied en raison des coûts de construction. Nous en sommes à fignoler le tout, fait savoir M. Boyer, tout en évoquant la reconstruction des rues et l’ajout de bassins de rétention. Nous voulons augmenter notre résilience aux changements climatiques et aux tempêtes comme Debby.»

Saint-Constant se densifie. Les projets de condos se poursuivent, mais y a-t-il une place pour le logement abordable, alors que la crise du logement se fait aussi ressentir en banlieue? M. Boyer répond par l’affirmative. Il dit avoir rencontré des promoteurs, notamment pour un projet en bordure de la route 132 près de l’aréna Wilfrid-Lamarche où il a été question d’y intégrer du logement abordable.

La construction d’une résidence pour aînés à Saint-Constant, où il n’y en a pas, est aussi prévue, ajoute-t-il.