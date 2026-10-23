Promutuel Assurance appose son nom sur le Complexe sportif de Delson/Sainte-Catherine pour une période de 10 ans. Un partenariat qui permettra au site d’augmenter son rayonnement et peut-être même de devenir un terrain de choix pour des événements d’envergure.

L’entente se chiffre à 1,1 M$ et, selon Annick Latour, présidente du Complexe sportif, permettra de faire davantage connaître le centre et accroître sa portée régionale.

Ce qu’ont confirmé les maires des villes partenaires, Sylvain Bouchard, de Sainte-Catherine, et Christian Ouellette, de Delson.

«On étudie le cahier de charge pour les Jeux olympiques spéciaux Québec (OSQ) provinciaux de 2029, a confirmé M. Bouchard. Il y a 11 ans, j’ai démarré la section locale des OSQ dans le Roussillon. Je suis entraîneur de soccer et dans mon équipe, j’ai des gens de 13 ans à la cinquantaine d’années. L’impact est incroyable.»

Avec les villes avoisinantes, un inventaire des plateaux sportifs sera fait afin de voir comment on peut accueillir 1000 athlètes pour cet événement inclusif qui regroupe 10 sports.

Christian Ouellette a laissé savoir qu’il faisait partie des dignitaires qui ont remis les médailles lors du rendez-vous estival provincial à Granby en 2025.

Augmentation des inscriptions

Le Complexe sportif Promutuel Assurance, bâti au coût de 34 M$, est un réel succès depuis son inauguration l’an dernier. Les maires ont affirmé que l’endroit est complet au niveau des locations, une révision des tarifs de la piste de course a augmenté son utilisation et les inscriptions ont augmenté de 10%.

Le site devient un pôle de santé et bien-être attractif. «Des événements nationaux pourraient se faire ici, ont poursuivi les maires Bouchard et Ouellette. Le flag-football se cherche un centre d’entrainement national. On peut aussi jouer au baseball. Il y a toute une diversité d’activités qu’on peut tenir ici.»

Sentiment de fierté

Dès le départ, le Complexe sportif avait le désir de réaliser un partenariat pour son nom. Selon les maires, il n’est pas exclu d’en faire d’autres afin de céder le nom de diverses salles à des entreprises.

Pour Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches, un réel sentiment de fierté était ressenti à voir son nom et sa couleur jaune sur la devanture de l’édifice du boul. Georges-Gagné Nord.

«On va faire partie de plusieurs moments importants de ses utilisateurs, a indiqué la directrice générale, Anne Vaillancourt. Ceux de dépassement de soi, de se faire confiance, de bouger et de se retrouver.»

L’entreprise avait déjà associé son nom à des gymnases ou à un complexe à Saint-Georges en Beauce. Mais les projets ne s’approchent pas de l’envergure du partenariat annoncé à Delson/Sainte-Catherine.