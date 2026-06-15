Entre les champs de pivoines qui ondulent sous le vent et les rangées de tournesols qui s’étirent à perte de vue, la région cache de véritables trésors floraux où il fait bon s’arrêter. En Montérégie, quatre fermes florales vous invitent à ralentir, à respirer et à repartir les bras chargés de beauté.

Ail Lys ferme florale, à Saint-Édouard-de-Napierville

Ferme florale respectueuse de l’environnement qui offre l’autocueillette de fleurs coupées et promenade à travers les champs floraux. Des accès exclusifs sont prévus pour les photographes professionnels qui souhaitent profiter du site et de sa luminosité. On trouve également des produits d’artisanat mettant de l’avant les fleurs séchées et des ateliers diversifiés.

De mai à septembre

Bloom, ferme florale à Saint-Constant

Bloom, ferme florale se trouve à même les installations des Serres Benoît. Sur place, il est possible de faire l’autocueillette de bouquets de fleurs, de prendre un café ou encore de faire le plein de fruits et légumes. Pas envie de se faire aller le sécateur? Des compositions florales prêtes à emporter sont disponibles en kiosque. Une aire de jeux a également été aménagée pour les enfants.

De mi-juillet à mi-octobre

La Belle de Coteau-du-Lac

La Belle de Coteau-du-Lac ne fait pas pousser que des fraises, des framboises et du maïs; elle possède également un impressionnant champ de tournesols. Pendant trois fins de semaine, il est possible de faire l’autocueillette parmi les 60 variétés qui garnissent le site. Le Festifleurs permet également l’autocueillette parmi une variété de 200 fleurs. On trouve également un labyrinthe et une aire de jeux pour les enfants sur le site.

Août et septembre (pour les tournesols) et mi-juillet à mi-août (Festifleurs)

Au Beau pré, à Saint-Anicet

Dans ce décor enchanteur, on compose soi-même son bouquet en choisissant parmi les 300 sortes de dahlias colorés et la cinquantaine d’annuelles. Fondée par la famille Beaupré-Quenneville, cette ferme à fleurs écologique permet de garder sa maison fleurie de juin à octobre grâce à des abonnements mensuels ou bimensuels.

De fin juillet à fin septembre

En bonus : Jardin Champs de rêves, à Vaudreuil-Dorion

Il nous était impossible de parler de beauté florale sans accorder un petit paragraphe à cet imposant jardin ouvert au public. On y retrouve notamment le plus grand champ de lavande de la région. Lors de la saison de floraison, qui a lieu en juillet et en août, il est possible de visiter cette immense étendue aromatique et apaisante. Dès juin, on peut également flâner à travers une impressionnante mosaïculture où trônent plus de 45 sculptures géantes fabriquées à la main.

De juin à septembre