Route 132 à Sainte-Catherine : un projet immobilier de 35 M$

La Ville de Sainte-Catherine a approuvé un plan d’implantation d’intégration architecturale et des dérogations mineures en prévision de la construction d’un édifice de 7 étages sur la route 132.

La valeur déclarée par le promoteur pour le projet est de 35 M$. L’édifice à usage mixte comprendra des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et 120 logements aux étages supérieurs.

«L’ajout de 120 logements locatifs représente une contribution concrète à l’offre résidentielle de Sainte-Catherine et s’inscrit dans la volonté de la ville de diversifier l’offre d’habitation et d’accueillir de nouveaux logements dans les secteurs identifiés par sa planification», a informé Marina Badani, directrice des communications par intérim à la Ville de Sainte-Catherine.

Le projet, à l’angle de la Place du Grand-Duc, se retrouve dans un secteur identifié au plan d’urbanisme pour être «développé, à redévelopper ou à requalifier».

Il répond ainsi aux orientations de Sainte-Catherine et vise à consolider le développement résidentiel dans les secteurs prévus à cette fin et à optimiser l’utilisation du territoire.

Le futur 4700, route 132 prévoit 187 812 pieds carrés d’aire de plancher. Le concept comprend des portions de quatre étages à l’arrière, une cour intérieure aménagée, des aménagements paysagers et des liens piétonniers.