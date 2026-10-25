Dans sa démarche pour mieux connaître la consommation résidentielle d’eau potable sur son territoire, la Ville de Delson aimerait dénicher 25 propriétaires pour installer des compteurs d’eau.

Depuis 2018, 35 résidences sont munies d’un compteur d’eau. L’ajout de 25 autres permettrait d’obtenir un échantillon plus significatif. Des données qui seraient utiles afin de contribuer aux objectifs provinciaux d’une utilisation plus responsable de l’eau potable.

Delson laisse savoir que l’installation d’un compteur d’eau est sans frais et n’a aucun impact sur le compte de taxes actuel.

«Les données recueillies demeureront confidentielles et seront utilisées uniquement afin d’établir un portrait global de la consommation», précise Delson.

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable demande aux municipalités de dresser un portrait de l’utilisation de l’eau potable et du coût des services d’eau.

Les industries, les commerces, les institutions ainsi que les nouveaux bâtiments multilogements du territoire sont déjà équipés de compteurs d’eau.

Trois étapes pour participer

Communiquer avec la Ville au 450 632-1050, poste 3212

Un employé municipal va ensuite prendre contact avec les volontaires pour valider la validité de la résidence. Une visite sera ensuite planifiée au besoin

Les compteurs seront installés gratuitement au courant de l’hiver