Le Grand défi Pierre Lavoie sera de passage dans plusieurs municipalités de la région le 12 juin dans le cadre de l’épreuve du 1000 KM Pure Industriel.

Du 11 au 14 juin, plus de 1 000 cyclistes parcourront les routes de la Montérégie et des environs afin de faire rayonner la mission de l’événement, qui vise à promouvoir une culture de prévention en santé au Québec en encourageant l’adoption de saines habitudes de vie.

Cette année marque la 18e édition du Grand défi Pierre Lavoie.

À La Prairie, le passage des cyclistes est prévu entre 12 h 15 et 13 h. Le convoi empruntera notamment la route 104, la route 134, le boulevard Saint-José, le boulevard Marie-Victorin et le chemin de la Bataille.

À Candiac, les participants circuleront sur le boulevard Marie-Victorin entre 12 h 45 et 13 h.

À Sainte-Catherine, le passage est attendu entre 13 h et 13 h 15 sur les rues Centrale et Marie-Victorin. La Ville précise également qu’un drone sera utilisé durant cette période.

À Delson, les cyclistes emprunteront la montée des Bouleaux et la rue Principale entre 13 h 10 et 13 h 30. La Ville indique qu’aucune fermeture de rue n’est prévue.

À Saint-Constant, le convoi passera devant l’école Piché-Dufrost. Dès 12 h 40, élèves, familles et citoyens sont invités à venir encourager les participants afin de créer une ambiance festive sur leur parcours. Le passage des cyclistes est prévu vers 13 h 14.

Des entraves mineures à la circulation sont à prévoir entre 13 h et 13 h 20 sur le boulevard Monchamp, la rue Sainte-Catherine, le chemin Saint-Ignace et le chemin de la Petite-Côte.

À Saint-Mathieu, le parcours passera par le chemin de la Petite-Côte, la montée de la Petite-Côte, la rue Principale et la montée Monette entre 13 h 20 et 14 h.

Les municipalités invitent les citoyens à prévoir leurs déplacements en conséquence durant le passage du peloton.