Deux nouveaux camions pour la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries

La Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries (RIAGS) a fait l’acquisition de deux nouveaux camions pour son équipe de pompiers.

Un montant de près de 2 M$ a été nécessaire pour l’achat d’une autopompe 227 Rosenbauer et d’un Chevrolet Tahoe 226 SSV.

L’autopompe vient remplacer un véhicule qui était utilisé depuis 2005. Quant au véhicule utilitaire, il répondra aux besoins du chef aux opérations et aux exigences actuelles lors des interventions.

«Cet investissement de près de 2 millions de dollars témoigne de l’engagement de la Régie envers la sécurité des citoyens, la protection des biens et l’amélioration continue de ses capacités opérationnelles afin d’offrir un service de sécurité incendie efficace, moderne et adapté aux réalités du territoire», a laissé savoir la RIAGS après sa séance de conseil du 15 octobre.

Celle-ci regroupe les Villes de La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant et Candiac.

Les maires des villes membres de la RIASQ ont assisté au dévoilement des nouveaux camions le 15 octobre. (Photo : archives)