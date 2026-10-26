Roman : Sylvie Gobeil s’intéresse à l’artiste de vaudeville Éva Tanguay

Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

Après s’être intéressée à de grandes figures du passé comme Marie-Paule Nolin et Elizabeth Arden, l’autrice de Sainte-Catherine Sylvie Gobeil se penche sur la vie d’Eva Tanguay, une actrice de vaudeville devenue une célèbre vedette au début du 20e siècle.

Eva, la naissance d’une étoile est le premier de deux volets qui seront consacrés au parcours de cette femme.

L’histoire plonge le lecteur en Estrie, en 1882, alors qu’Eva, enfant, rêve déjà de monter sur scène, malgré la pauvreté du milieu où elle grandit.

«Animée par une énergie débordante et une confiance inébranlable en son talent, elle quitte les siens, se joint à une troupe itinérante et découvre le monde du spectacle», décrit Sylvie Gobeil.

Eva Tanguay saura attirer les foules au fil de ses tournées. Scandales, amours tumultueuses et blessures ponctuent le récit, qui se rendra jusqu’à Broadway. «À une époque où les femmes doivent encore revendiquer leur place, jusqu’où ira-t-elle pour conquérir la gloire dont elle rêve?» lance l’autrice.

Eva, la naissance d’une étoile paraîtra le 4 novembre.