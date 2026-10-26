Incendie du motel et de l’aréna de Saint-Constant : le terrain sur le point d’être revendu

Le terrain qui comprend les vestiges de l’aréna Wilfrid-Lamarche et de l’ancien motel de Saint-Constant, détruit par un incendie la semaine dernière, est sur le point d’être revendu, a appris Le Reflet.

Sina Construction était propriétaire du site en bordure de la route 132 depuis le 22 décembre 2023. Une transaction unique d’une somme de 17,5 M$.

Or, l’entreprise en construction et développement immobilier est en processus pour revendre sa possession.

«Le terrain sera vendu dans 2 ou 3 semaines à d’autres promoteurs, a fait savoir Mohamed El Khoury, cofondateur et partenaire chez Sina Construction. Le feu de cette semaine n’aura pas d’impact sur la transaction.»

Rappelons que dans la nuit du 4 au 5 octobre 2025, l’aréna Wilfrid-Lamarche a été détruit par un incendie. Les activités avaient cessé dans le complexe sportif depuis 2013.

Le 22 octobre dernier, c’est le motel abandonné, situé tout juste à côté, qui a été ravagé par les flammes.

Si dans le cas de l’aréna, l’enquête avait été fermée puisque rien n’avait pas permis de démontrer à un geste criminel, la Régie intermunicipale de police Roussillon a procédé à une arrestation en lien avec le brasier du motel.