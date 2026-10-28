Marie-Josée Bétournay

[email protected]

L’autoroute 30 est fermée en direction ouest à la hauteur de Châteauguay, ce mercredi 28 octobre, en raison d’un accident grave.

L’événement, impliquant un poids lourd, s’est produit vers 7 h 30, indique Valérie Beauchamp de la Sûreté du Québec.

L’autoroute est fermée en direction ouest à la hauteur du chemin de la Haute-Rivière. Une analyse est en cours, mais aucune infraction au Code de la route n’est en cause.

La Sûreté du Québec avise de la congestion dans le secteur. Un détour est à prévoir.