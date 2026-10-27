AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Appel d’offres: SP26TP04

Titre: Programme annuel de marquage de la chaussée – Années 2027 à 2031

La Ville de Sainte-Catherine demande des soumissions cachetées pour le projet cité en rubrique, au plus tard à 10H le 20 novembre 2026 et seront ouvertes publiquement le même jour, soit à 10H15, à l’Hôtel de Ville de Sainte-Catherine, 5465 boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1M1.

Description du projet:

La Ville de Sainte-Catherine demande des prix pour des travaux de marquage de la chaussée sur les différentes rues de la Ville. Le mandat est de (5) ans, soit pour les saisons 2027 (ferme), 2028 (option), 2029 (option), 2030 (option) et 2031 (option)

Durée du contrat en mois: 12

Renouvellement (année en option): 4

Mode d’adjudication: Appel d’offres public – Procédure ouverte

Accord(s) applicable(s): Accord de libre-échange canadien (ALEC)

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG)

Accord Québec-Ontario (ACCQO)

DOCUMENTS DE SOUMISSION:

Les soumissionnaires intéressés pourront se procurer les documents de soumission au courant du mois d’octobre 2026 sur le SÉAO www.seao.ca

Ne seront considérées que les soumissions des personnes, des entreprises et des sociétés en activité au moment du dépôt de la soumission, s’étant procuré le document d’appel d’offres sous leur nom auprès du SÉAO, ayant payé les droits, le cas échéant, et ayant rempli le formulaire de soumission joint au présent document d’appel d’offres.

Toute question concernant le présent projet doit être adressée exclusivement au service des approvisionnements par courriel à [email protected] Le courriel doit avoir pour objet le numéro et le titre de l’appel d’offres. La Ville se réserve le droit de ne pas répondre aux questions des soumissionnaires dans les 192 heures précédant l’échéance de dépôt des soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et se réserve le droit d’accepter celle jugée conforme et dans son intérêt, conformément à la Loi et aux documents d’appel d’offres.

Donné à Sainte-Catherine, le 26 octobre 2026

Joanna Hristodulakis – Chef de section – Approvisionnements

Services financiers et administratifs – section approvisionn