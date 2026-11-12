Quand Émilie Durain a inscrit les Dynamiques au pointage le 11 novembre au Sportium, quelque 700 spectateurs ont bruyamment manifesté. Une célébration du sport féminin organisée par le Collège Charles-Lemoyne qui accueille de plus en plus d’étudiantes-athlètes.

«L’an prochain à la même date, on va avoir autant d’équipe de garçons que de filles en sport-études dans le hockey, donc c’est juste wow, a fait savoir Jean-Philippe Hamel, directeur des sports et de la vie scolaire au Collège Charles-Lemoyne. Dans tous nos sports, on a autant de filles que de garçons que ce soit sport-étude que parascolaire dans nos deux campus.»

Il y a trois ans, les Dynamiques mettaient sur la glace leur première équipe de hockey féminin. On en dénombre désormais trois et deux autres s’ajouteront l’an prochain, notamment au niveau M18 AAA.

«Au niveau collégial, il y aura de nouvelles équipes l’an prochain ou dans deux ans, a fait savoir Jonathan Leblanc, entraîneur-chef des Dynamiques M15 division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). C’est sûr que le fait d’une nouvelle ligue professionnelle, de la Victoire à Montréal, il y a de plus en plus de jeunes filles qui commencent à jouer au hockey et c’est excellent pour le hockey féminin.»

Outre Émilie Durain, Justine Vezeau-Bradette avec un doublé et Lorie Lemieux-Jetté ont touché la cible dans une victoire de 4-2 des Dynamiques.

Le sport féminin, notamment le hockey, est en pleine ascension au Collège Charles-Lemoyne. (Photo Le Reflet : Eric Tremblay)

Tous les projecteurs sur elles

Pour la visite de l’Académie des Estacades, le Collège Charles-Lemoyne avait permis à ses élèves d’assister à la partie.

M. Hamel avait le sentiment qu’il s’agissait d’une première au Québec alors qu’un tapis rouge a vu fouler des dignitaires, notamment des hockeyeuses de la Victoire comme Alexandra Labelle.

«C’est très beau à voir, a dit l’attaquante originaire de Saint-Louis-de-Gonzague. C’est le fun de voir comment il y a du monde pour encourager le hockey féminin. On voit comment il y a un mouvement vers le haut et que ça se développe.»

Cette partie revêtait aussi un caractère spécial pour les porte-couleurs des Dynamiques.

«Les filles sont préparées à ça, a fait savoir M. Leblanc. On a eu des petites réunions avec elles par rapport à ça. Le fait de vivre cet événement-là peut être rassembleur pour les filles. C’est vraiment une belle expérience pour elles de jouer devant une aussi grande foule. Ça va souder les filles ensemble. Je pense que pour le restant de la saison ça va être très bien.»

Alexandra Labelle a dû faire son chemin dans le hockey à travers les garçons. Nul doute que si une équipe comme les Dynamiques avait été présente dans un passé pas si lointain, elle aurait voulu faire partie de l’aventure. «De voir ça aujourd’hui, si je me remets à ce moment-là, si j’avais la chance, c’est sûr que j’embarquerais là-dedans et je jouerais au côté féminin, a-t-elle dit. De voir ça, ça me rend un peu émotive de voir que ça se développe super bien.»

Plusieurs dignitaires dont les joueuses de la Victoire de Montréal Alexandra labelle, Catherine Dubois, Marie-Philip Poulin et Skylar Irving étaient présents pour l’occasion. (Photo Le Reflet : Eric Tremblay)

Fières d’être Dynamiques

Jonathan Leblanc est entraîneur dans le programme hockey du Collège Charles-Lemoyne depuis 10 ans. La saison 2026-27 représente toutefois sa première dans le volet féminin.

«On a un bon début de saison, affirme-t-il. On a une équipe très travaillante. On a une belle équipe, une belle chimie. La plus grosse différence, le hockey féminin, un peu plus relax, les filles, gagne ou perd trouvent le moyen d’avoir du fun pareil.

Jean-Philippe Hamel soutient pour sa part que le sentiment d’appartenance est très fort chez les filles. Il soutient également des impacts positifs sur le bulletin scolaire. «Celles qui bougent plus, c’est assez prouvé statistiquement qu’elles ont de meilleurs résultats scolaires.»

Les Dynamiques ont vaincu les Estacades 4-2 devant quelque 700 spectateurs mercredi après-midi. (Photo Le Reflet : Eric Tremblay)

Bouger au féminin

Le sport féminin est en plein essor au Collège Charles-Lemoyne. M. Hamel a aussi vanté le programme de flag-football, qui pourrait bientôt compter sur trois formations dans la Ligue des championnes du Lac Saint-Louis.

Pierre Roy, directeur général par intérim, parlait d’une belle fierté de voir le développement des équipes.

Le projet est maintenant de se doter de nouvelles installations sportives pour le supporter. «On est sur un projet de nouvel aréna avec la Ville de Saint-Catherine, d’un nouveau gymnase et d’une salle de conditionnement physique, a-t-il affirmé. Dans le fond, de qu’on veut avoir, ce sont des infrastructures qui vont répondre aux besoins et à nos objectifs pour les athlètes pour leur offrir ce qu’il y a de mieux dans la région.»