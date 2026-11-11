Saint-Constant : votre repas servi à table !

La rôtisserie Benny&Co. de la route 132, située près de l’intersection du boulevard Monchamp à Saint-Constant, propose une salle à manger moderne avec une offre de boissons (cocktails, bières et vins), dans une ambiance chaleureuse.

Notre personnel attentionné vous accueille au comptoir pour prendre votre commande : un savoureux quart de poulet rôti accompagné de frites, une option santé comme du riz et une salade croquante, ou encore une décadente poutine.

On vous l’apporte ensuite directement à votre table, où vous êtes confortablement installés, grâce à notre concept ConfortTable*.

Votre repas est servi, bon appétit !

Pour votre prochain repas en famille, entre amis ou pour vos midis pressés, nous saurons combler votre appétit avec une variété de repas en salle, pour emporter ou en livraison. Passez nous voir !

SAINT-CONSTANT | 380 RTE 132 | 450 638-4444

CHÂTEAUGUAY | 99, BOUL. SAINT-JEAN-BAPTISTE | 579 977-4440

BEAUHARNOIS | 487, BOUL. CADIEUX | 579 977-0444