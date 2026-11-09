Incendie sur la rue Joffre : l’avertisseur de fumée a joué son rôle

La résidente d’une maison enfumée de la rue Joffre à Candiac a pu évacuer rapidement grâce à son avertisseur de fumée.

Patrice Greer, chef de division aux opérations à la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries (RIAGS), a confirmé que la dame avait entendu le signal sonore alors qu’elle se trouvait à l’étage. Elle a voulu aller vérifier la situation qui sévissait au sous-sol et elle y a vu une fumée dense et noire.

L’occupante du bâtiment a pu quitter les lieux. Elle a subi une évaluation de la part des paramédics, mais aucun transport à l’hôpital a été nécessaire.

Quant à l’intervention, les pompiers sont arrivés à 12h22, soit 3 minutes après avoir reçu l’appel d’urgence. Leur rapidité d’intervention a permis de limiter le sinistre au sous-sol de cette unité d’habitation qui se veut une maison en rangée à l’angle des rues Joffre et Joubert.

L’enquêteur est toujours sur place afin de déterminer la cause de l’incendie. L’intervention, à laquelle ont participé 28 pompiers de la RIAGS et des confrères de Saint-Philippe et Saint-Mathieu a cependant pris fin peu après 14h.

Durant le combat, les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu et Châteauguay ont assuré la couverture de territoire.